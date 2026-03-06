Thông tin mới nhất về vụ “Xôi Lạc TV”: Khám xét khẩn cấp, khởi tố 38 đối tượng

Khám xét khẩn cấp và khởi tố 38 đối tượng trong vụ “Xôi Lạc TV”

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, liên quan đến vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV” do Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm, đến hiện tại đã khởi tố 38 đối tượng, thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên cùng một số đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố đối với 38 đối tượng do Phạm Nguyễn D, sinh năm: 1979, HKTT phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội và Nguyễn Công Đ, sinh năm 1993, HKTT phường Từ Liêm, TP. Hà Nội cầm đầu về hành vi sử dụng công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua các trang web được nhiều người biết đến như: Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88,....

Thu giữ, kê biên các tài sản khác tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 03 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh các loại; 04 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận; phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Các đối tượng và vật chứng trong vụ án tại Cơ quan Công an.

Thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng

Quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ nhiều năm trước đến nay với các đối tượng tham gia thuộc nhiều tỉnh thành phố trên cả nước và tỉnh Hưng Yên.

Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi tên miền liên tục, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính. Điều này đặt ra không ít khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử.

Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan, cùng với sự hỗ trợ từ các đối tác liên quan trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền số.

Hiện vụ án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng trong đường dây Xôi lạc TV.

Triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”

Trước đó, sáng 05/3/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website được biết đến với tên gọi “Xôi Lạc TV”.

Hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Các hoạt động nêu trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra bước đầu vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/02/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên.

Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P. N. D (sinh năm 1979, tại Hà Nội) và N.C.Đ (sinh năm 1993, tại Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Giao diện một trong những web lậu của hệ thống Xôi Lạc TV.

Thông tin về quá trình điều tra, đấu tranh, đại diện Cục An ninh mạng cho biết hệ thống này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ... gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng đánh án.

Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được toàn bộ đường dây, các đối tượng cầm đầu, quản trị viên, đối tượng giúp sức lên kịch bản, điều hành hỗ trợ về kỹ thuật...

Đặc biệt, lực lượng Công an cũng bắt giữ nhiều bình luận viên của hệ thống này với các nickname như “Người Dơi”, “Batman”, “Người Rơm”...

Đồng chí Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin về vụ án tại họp báo.

Hiện tại, thiệt hại liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được các cơ quan phối hợp với chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn thống kê, thẩm định theo quy định. Do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian, con số thiệt hại sẽ được công bố khi đủ căn cứ.

Việc triệt phá đường dây tội phạm trên hệ thống “Xôi Lạc TV” là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng đang thực hiện và những cá nhân có ý định làm giàu bất chính trên công sức sáng tạo của người khác.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định không có “vùng cấm” trên không gian mạng, mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết tận gốc và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trong thời gian tới, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực “bản quyền số” sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều giải pháp công nghệ.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không truy cập, không chia sẻ các đường đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh... hoạt động vi phạm bản quyền.

Việc truy cập vào các trang mạng này, người dùng có nguy cơ bị cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bị lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc.

- Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

Nguồn chinhphu.vn