Phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại các địa bàn

Trong tiến trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại gắn với bảo đảm vững chắc an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT), ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tại tỉnh Phú Thọ, việc Công an tỉnh lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn Việt Trì (cũ) và khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, TTATGT, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, kỷ cương, thân thiện cho Nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khánh thành Trung tâm camera giám sát Công an tỉnh, ngày 16/2.

Hệ thống camera giám sát của Công an tỉnh được đầu tư đồng bộ với quy mô gần 700 mắt camera, lắp đặt tại 202 vị trí trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) và khu vực Đền Hùng. Các vị trí được lựa chọn trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá thực tiễn tình hình giao thông và an ninh trật tự. Trong đó, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, nút giao thông quan trọng, khu vực tập trung đông dân cư, địa điểm thường xuyên diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh, nhất là tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nơi hàng năm đón hàng triệu lượt đồng bào và du khách về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Hệ thống camera này được kết nối về Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh thông qua hạ tầng cáp quang tốc độ cao, bảo đảm truyền dẫn hình ảnh theo thời gian thực, liên tục 24 giờ mỗi ngày. Các thiết bị được lựa chọn là dòng camera IP độ phân giải cao, có khả năng quan sát rõ nét, thích ứng với điều kiện thời tiết. Hình ảnh thu nhận được hiển thị trực tiếp trên hệ thống màn hình chuyên dụng tại Trung tâm chỉ huy, đồng thời được lưu trữ theo quy định, phục vụ công tác tra cứu, xác minh.

Quá trình vận hành hệ thống được tổ chức khoa học, chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trung tâm chỉ huy được đào tạo bài bản về kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của từng mắt camera, kịp thời phát hiện và khắc phục các sự cố kỹ thuật phát sinh. Nhờ đó, toàn hệ thống luôn duy trì trạng thái hoạt động ổn định, hình ảnh sắc nét, không xảy ra tình trạng gián đoạn kéo dài.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trung tâm chỉ huy được đào tạo bài bản về kỹ thuật, kịp thời phát hiện và khắc phục các sự cố kỹ thuật phát sinh.

Công tác bảo mật dữ liệu cũng được chú trọng, bảo đảm an toàn thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Hệ thống camera được thực hiện trên nguyên tắc bao quát toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Tại khu vực trung tâm thành phố Việt Trì (cũ), các mắt camera được lắp đặt tại những nút giao thông có mật độ phương tiện cao, các tuyến đường chính kết nối liên xã, phường, liên tỉnh, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông hoặc phức tạp về an ninh, trật tự. Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hệ thống được triển khai tại các tuyến đường dẫn vào khu di tích, bãi đỗ xe, khu vực quảng trường, nơi tổ chức các hoạt động lễ hội, nhằm phục vụ hiệu quả công tác phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Theo đánh giá, sau khi đưa vào vận hành chính thức, hệ thống camera đã phát huy hiệu quả trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông như: Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường, không thắt dây an toàn; vi phạm tốc độ (ô tô). Tất cả các trường hợp vi phạm đều được trích xuất hình ảnh, xác minh đầy đủ thông tin về phương tiện, chủ phương tiện và hành vi vi phạm, bảo đảm tính khách quan, chính xác.

Quy trình xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc “đúng người, đúng hành vi vi phạm, đúng quy định pháp luật”. Việc áp dụng hình thức xử phạt qua hệ thống camera, còn gọi là “phạt nguội” đã góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai trong thực thi công vụ, đồng thời giảm áp lực cho lực lượng tuần tra trực tiếp trên đường.

Thực tế cho thấy, sau thời gian hệ thống đi vào hoạt động, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng đỗ tùy tiện tại một số nút giao trọng điểm giảm rõ rệt. Nhiều người dân khi được thông báo vi phạm đã nâng cao nhận thức và nghiêm túc chấp hành, đồng thời tự điều chỉnh hành vi khi tham gia giao thông. Hệ thống camera giám sát trên còn hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Dữ liệu hình ảnh từ camera là chứng cứ điện tử, nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra, xác minh khi xảy ra vụ việc, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát còn phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng đô thị thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tại Phú Thọ, dự án này được xác định là một trong những bước đi cụ thể nhằm hiện đại hóa lực lượng Công an, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện, hiệu quả hoạt động của hệ thống, nghiên cứu mở rộng phạm vi lắp đặt tại các địa bàn trọng điểm khác khi đủ điều kiện, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của hệ thống camera giám sát. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người dân, qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Yên Minh

(Phòng Tham mưu - Công an tỉnh)