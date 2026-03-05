Quốc phòng - An ninh
Cháy nhà ở kết hợp sản xuất gỗ lan sang 2 công trình liền kề

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Phú Thọ, hồi 20h15' ngày 4/3, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy nhà ở kết hợp sản xuất gỗ tại thôn Đồng Đình, xã Vĩnh Tường. Ngôi nhà có diện tích khoảng 400m2, kết cấu khung thép, mái tôn; chủ hộ là ông Phạm Dương Thành (SN 1985).

Cháy nhà ở kết hợp sản xuất gỗ lan sang 2 công trình liền kề

Đám cháy phát triển mạnh và cháy lan sang 2 công trình liền kề: Nhà ở kết hợp kinh doanh ốp điện thoại của gia đình ông Lê Văn Tuấn (SN 1991), diện tích khoảng 130m2, kết cấu tường gạch, mái tôn; nhà tiền chế (không sử dụng) kết cấu khung thép, mái tôn khoảng 165m2 của gia đình ông Phạm Văn Sáu (SN 1964).

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

PV


PV

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ Sản xuất Cháy nhà Công trình Mái tôn Lực lượng chức năng Tường Điều tra làm rõ Thiệt hại
Hệ thống Xôi Lạc TV bị triệt phá

Hệ thống Xôi Lạc TV bị triệt phá
2026-03-05 10:04:00

Hệ thống web Xôi Lạc TV bị cáo buộc hoạt động dưới vỏ bọc công ty công nghệ để chuyên phát bóng đá lậu, liên quan bản quyền trái phép và quảng cáo đánh bạc.

