Cháy nhà ở kết hợp sản xuất gỗ lan sang 2 công trình liền kề

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Phú Thọ, hồi 20h15' ngày 4/3, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy nhà ở kết hợp sản xuất gỗ tại thôn Đồng Đình, xã Vĩnh Tường. Ngôi nhà có diện tích khoảng 400m2, kết cấu khung thép, mái tôn; chủ hộ là ông Phạm Dương Thành (SN 1985).
Đám cháy phát triển mạnh và cháy lan sang 2 công trình liền kề: Nhà ở kết hợp kinh doanh ốp điện thoại của gia đình ông Lê Văn Tuấn (SN 1991), diện tích khoảng 130m2, kết cấu tường gạch, mái tôn; nhà tiền chế (không sử dụng) kết cấu khung thép, mái tôn khoảng 165m2 của gia đình ông Phạm Văn Sáu (SN 1964).
Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
