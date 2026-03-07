Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Một nữ nạn nhân tử vong

{title}
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ danh tính tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội) vào tối 6/3 là ông N.V.S. Trong số các nạn nhân vụ tai nạn có một phụ nữ 50 tuổi đã tử vong.
Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế N.V.S.
Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Trước đó, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông N.V.S (SN 1960, thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô và 3 xe máy.
Hậu quả làm một số người bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin mới nhất, một trong số các nạn nhân là người phụ nữ khoảng 50 tuổi đã tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não...
Hiện trường vụ tai nạn.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.
Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.
Theo tienphong.vn
