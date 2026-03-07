​Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin sai sự thật về Lễ hội Trò Trám

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp đăng thông tin sai sự thật liên quan đến Lễ hội Trò Trám, xã Phùng Nguyên trên mạng xã hội Tiktok.​

Công an làm việc với bà Đ.T.L. Ảnh: CAT

Ngày 21/2/2026, tài khoản Tiktok “G. (M.T.H.V)” đã đăng một video 3 phút 24 giây mô tả về trải nghiệm khi ghi hình tại Lễ hội Trò Trám ở xã Phùng Nguyên. Video thu hút khoảng 209 nghìn lượt xem, hơn 5.200 lượt tương tác, 266 bình luận, 1.579 lượt chia sẻ.

Nhiều ý kiến phản đối cho rằng thông tin trên là sai lệch về hoạt động của lễ hội, gây hiểu lầm cho người xem về tín ngưỡng phồn thực đã được là công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22/2, tài khoản TikTok “G. (M.T.H.V)” đã chuyển video sang chế độ riêng tư.​

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh, làm rõ tài khoản Tiktok “G. (M.T.H.V)” do bà TTH (sinh năm 1986) ở phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội quản trị có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động của Lễ hội Trò Trám nói trên. Làm việc với cơ quan Công an, bà TTH đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

​Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà TTH 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Điều 37, Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ).

​CAT