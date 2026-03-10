Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ chuẩn bị chu đáo cho ngày hội bầu cử của toàn dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, toàn quân. Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tranh thủ thời gian nghiên cứu hồ sơ, lý lịch đại biểu ứng cử.

Những ngày này, tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra khẩn trương, trách nhiệm. Các pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền được chỉnh trang, làm mới; khuôn viên cơ quan rực rỡ cờ, băng rôn chào mừng ngày bầu cử.

Tại khu vực niêm yết, danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được công khai đầy đủ, rõ ràng. Thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, các văn bản chỉ đạo, tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn về bầu cử thường xuyên được phổ biến, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tranh thủ thời gian sau giờ làm việc, nhiều cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu hồ sơ, lý lịch của các ứng cử viên để có thêm thông tin trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đại úy Nguyễn Văn Đức - Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị chia sẻ: “Là cử tri của Bộ CHQS tỉnh, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia ngày hội bầu cử của đất nước. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.”

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về ngày bầu cử, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ, gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần lập thành tích thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử.

Theo kế hoạch, khu vực bỏ phiếu tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 33, phường Vân Phú. Đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Dự kiến có 252 cử tri là cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh tham gia bỏ phiếu. Danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai tại sảnh Hội trường. Tổ bầu cử và tổ kiểm phiếu gồm 9 đồng chí đã tiếp nhận đầy đủ tài liệu, hòm phiếu, con dấu và các điều kiện vật chất phục vụ bầu cử.

Trong công tác nhân sự, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu giới thiệu 98/148 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường và đều đạt tín nhiệm 100%. Kết quả này thể hiện sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang địa phương, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của quân đội trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Song song với công tác chuẩn bị bầu cử, Bộ CHQS tỉnh cũng chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các đơn vị trực thuộc tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thượng tá Bùi Khánh Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2; đồng thời tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra.”

Lực lượng vũ trang tỉnh huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, khu vực bỏ phiếu tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh hứa hẹn sẽ trở thành điểm bầu cử tiêu biểu. Mỗi lá phiếu được bỏ trong ngày hội lớn của đất nước không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người công dân, mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước trong thời gian tới.

Huy Thắng