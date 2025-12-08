Nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tổ chức khám tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Với yêu cầu bảo đảm đủ chỉ tiêu, chính xác về chất lượng sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) được triển khai đồng bộ, bài bản, đúng quy trình, công khai, minh bạch, nhằm tuyển chọn thanh niên có đủ phẩm chất, trình độ, sức khỏe lên đường nhập ngũ.

Nắm chắc quân số

Tại địa bàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 4 - Vĩnh Yên, ngay từ những ngày đầu triển khai, Hội đồng NVQS các địa phương đã tập trung làm tốt các bước, từ rà soát, thẩm định hồ sơ, sử dụng dữ liệu từ đợt sơ tuyển đến tổ chức khám tuyển. Sau mỗi buổi khám, danh sách thanh niên vắng mặt đều được thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh của các xã, phường và yêu cầu có mặt khám bù đúng quy định.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn giám sát chặt chẽ công tác khám tuyển tại các địa phương.

Đồng chí Hà Thái Dương - Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ chia sẻ: Từ ngày 1/7, khi bắt đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo. Trong đó, tập trung tuyên truyền về truyền thống quê hương Tề Lỗ anh hùng, về các quy định của Luật NVQS; đồng thời thực hiện tốt các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhanh chóng kiện toàn các chức danh thôn đội trưởng, sớm thành lập Hội đồng NVQS xã và ban hành văn bản kịp thời; đồng thời nắm chắc quân số, thâm nhập, vận động công dân trong độ tuổi tham gia khám tuyển.

Khu vực khám tuyển tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, không khí làm việc diễn ra nghiêm túc, khẩn trương nhưng khoa học, nền nếp. Các phòng khám được bố trí đầy đủ chuyên khoa: Đo chiều cao, cân nặng, khám thị lực - thính lực, tai mũi họng, tim mạch, da liễu, xét nghiệm, chụp X-quang và sàng lọc bệnh lý. Đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn tốt cùng trang thiết bị hiện đại giúp đánh giá khách quan, hạn chế tối đa sai số, góp phần nâng cao chất lượng khám tuyển.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cho biết: Để nâng cao chất lượng khám tuyển, Trung tâm đã tổ chức hội nghị phối hợp về công tác khám tuyển năm 2026 cho 5 xã trong khu vực. Điểm mới năm nay là ở phần kiểm tra thị lực, nhân viên y tế phải trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra bảo đảm công dân đọc đúng theo quy định của chuyên ngành Nhãn khoa. Những trường hợp nghi ngờ không trung thực hoặc đọc sai quy trình sẽ được kiểm tra bằng máy đo khúc xạ tự động. Công tác này đã được tập huấn kỹ, đồng thời Trung tâm chủ động chuẩn bị trang thiết bị mang đến khu vực khám để bảo đảm điều kiện tốt nhất.

Cũng như các địa phương thuộc Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên, công tác khám tuyển ở các xã thuộc Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn cũng được triển khai bài bản, từ kiểm tra hồ sơ đến khám theo từng chuyên khoa. Điểm đáng ghi nhận là công tác tuyên truyền được thực hiện tốt; công dân dù đi làm xa hay làm việc tại địa phương đều chủ động có mặt đúng thời gian quy định.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn chia sẻ: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Hội đồng NVQS của 32 xã trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác khám tuyển NVQS. Đến nay, các xã như Lạc Lương, Đại Đồng, Hợp Kim, Cao Phong, Mường Thàng, Tân Lạc, Mai Hạ, Bao La, Mường Hoa, Nật Sơn... đã cơ bản hoàn thành khám tuyển; tỷ lệ điều khám đạt 99,7%; 4 công dân vắng mặt đều có lý do; có 719 công dân đủ điều kiện sức khỏe.

Đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng

Mùa tuyển quân năm 2026 diễn ra trong thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp vừa đi vào hoạt động. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công dân nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh đã hướng dẫn cụ thể, xác định rõ các mốc thời gian sơ tuyển - khám tuyển NVQS; đồng thời các Ban Chỉ huy PTKV thường xuyên đôn đốc, giám sát. Nhờ đó, công tác tuyển chọn đến nay được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng NVQS, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, lãnh đạo sở, ngành phụ trách lực lượng để tổ chức tốt công tác tuyển quân. Quan điểm của chúng tôi là tuyển quân phải “chắc người”, thực hiện đúng phương châm tròn khâu, 3 gặp, 4 công khai; đồng thời gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn lực lượng dự bị động viên vững mạnh cho cơ sở.

Với sự chủ động của các địa phương, đến ngày 1/12, toàn tỉnh đã có 50/148 xã, phường hoàn thành khám tuyển; tỷ lệ điều khám đạt trên 92%; có 3.242 công dân đủ điều kiện sức khỏe xét duyệt hồ sơ. Thời gian tới, Ban Chỉ huy PTKV sẽ phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác khám tuyển, thực hiện quy trình xét duyệt chính trị, phát lệnh gọi nhập ngũ... Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Huy Thắng