Bảo đảm tính thống nhất trong xử lý vi phạm lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến thông qua Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC thống nhất quản lý, kiểm tra, xử lý trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết gồm 7 điều, quy định đối tượng, phạm vi điều chỉnh; trọng tâm là các giải pháp xử lý đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001, cùng biện pháp xử lý đối với kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy nổ nằm trong khu dân cư, nơi đông người.

Theo đó, các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 phải thực hiện các giải pháp kỹ thuật về bậc chịu lửa, giới hạn chịu lửa; đường giao thông và bãi đỗ xe chữa cháy, lối tiếp cận trên cao; khoảng cách an toàn PCCC; bố trí mặt bằng và công năng sử dụng... Với từng nội dung, dự thảo quy định chi tiết yêu cầu cụ thể. Các cơ sở phải hoàn thành việc khắc phục chậm nhất trước ngày 1/7/2028; trường hợp cố tình không thực hiện sẽ bị áp dụng chế tài xử lý.

Theo cơ quan soạn thảo, Khoản 5 Điều 55 Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 quy định: “Cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành, đã có quy định về giải pháp xử lý của HĐND cấp tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh đã ban hành và phải hoàn thành việc khắc phục các yêu cầu bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy”.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra thiết bị bảo đảm PCCC tại chợ Tự Lập, phường Việt Trì.

Trên cơ sở đó, trước sáp nhập, HĐND các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc đều đã ban hành Nghị quyết quy định biện pháp xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực. Từ ngày 01/7/2025, ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, Công an tỉnh Phú Thọ tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết mới thay thế ba nghị quyết nêu trên là cần thiết, phù hợp thực tiễn và đúng thẩm quyền.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 241 cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC đưa vào sử dụng trước Luật PCCC năm 2001. Trong đó, đã xử lý xong 86/241 cơ sở (tính đến thời điểm sáp nhập 01/7/2025); còn 155/241 cơ sở đang tiếp tục khắc phục theo Nghị quyết của HĐND ba tỉnh. Hiện nay, các cơ sở này vẫn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do công nghệ cũ, hệ thống kỹ thuật và công trình xuống cấp.

Cơ quan soạn thảo cho biết, hiện việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC tại tỉnh Phú Thọ đang thực hiện theo ba nghị quyết của HĐND ba tỉnh cũ, song còn thiếu thống nhất về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và biện pháp kỹ thuật PCCC. Do vậy, việc xây dựng nghị quyết chung của tỉnh sau sáp nhập là cần thiết nhằm bảo đảm tính kế thừa, thống nhất và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Thẩm định Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Tuấn An - Phó Giám đốc Sở Tư pháp xác nhận: Dự thảo “Nghị quyết Quy định về giải pháp xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành” đủ điều kiện trình và đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Huy Thắng