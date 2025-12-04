Viết tiếp khát vọng người lính

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong các đợt tuyển quân hằng năm, nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Phát huy truyền thống cách mạng, tự hào tiếp bước cha anh, trong đợt tuyển quân năm 2026, hàng trăm ĐVTN tạm gác lại công việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mỗi lá đơn là một niềm tin, một ý chí cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên xã Bản Nguyên hăng hái viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đang theo học đại học, nhưng Hoàng Trung Phong (sinh năm 2000, ở phường Vân Phú) đã tạm dừng việc học để viết đơn lên đường nhập ngũ với mong muốn tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình và cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Trong đơn tình nguyện của mình, Phong bày tỏ: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm để mỗi người trẻ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân trên con đường lập thân, lập nghiệp. Khi vào môi trường quân đội, em sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc”.

Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng Phong mà còn là ước vọng chung của nhiều ĐVTN được khoác lên màu áo xanh người lính, được rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành hơn, góp sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua thống kê, đến nay đã có hàng trăm lá đơn tình nguyện gửi đến Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường; trong đó có nhiều ĐVTN đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước; thậm chí nhiều ĐVTN nữ cũng hăng hái xung phong nhập ngũ.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Lương Sơn, xã hiện có hơn 500 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức của Nhân dân và thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà động viên tân binh trước khi lên đường. Nhờ đó, xã luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng tân binh ngày càng được nâng lên.

Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng là một nội dung quan trọng của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, được các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh chú trọng triển khai. Các tổ chức Đoàn thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, ĐVTN; vận động thanh niên đăng ký khám tuyển, viết đơn tình nguyện nhập ngũ; tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt trên không gian mạng.

Năm 2025, toàn tỉnh có hơn 6.100 tân binh lên đường nhập ngũ; trong đó, 5.100 đồng chí thực hiện nghĩa vụ quân sự và 1.028 đồng chí tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong thanh niên. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức gặp mặt, tặng quà tân binh; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác tại biên giới, hải đảo; tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trong chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo”, “Tháng Ba biên giới”. Riêng năm 2025, Tỉnh Đoàn đã bàn giao hơn 6.000 “cánh thư vượt sóng” của học sinh, sinh viên trong tỉnh gửi tới cán bộ, chiến sĩ hải quân ở quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các đảo ven bờ, tàu trực trên biển và một số đồn biên phòng.

Để nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, Bí thư Tỉnh Đoàn Bùi Đức Giang cho biết: Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho ĐVTN; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, mô hình, cuộc vận động; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần đưa phong trào ngày càng lan tỏa và thiết thực hơn.

Lệ Oanh