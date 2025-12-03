Chủ động, chặt chẽ trong kiểm sát án hình sự

Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, số lượng khu công nghiệp ngày càng tăng kéo theo lực lượng lao động đông đúc, đa dạng, làm cho nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 9 đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi vụ án hình sự được xử lý đúng pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhận thức rõ yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cải cách tư pháp, đơn vị đã thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các đạo luật mới liên quan đến lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự. Qua đó tạo nền tảng thống nhất trong nhận thức và hành động, giúp mỗi kiểm sát viên chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nắm chắc quy định pháp luật để áp dụng đúng và kịp thời trong từng hồ sơ, từng vụ việc.

Công tác kiểm sát án hình sự được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Từ thực tiễn giải quyết án hình sự tại địa phương, Viện KSND khu vực 9 đặc biệt chú trọng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất hướng xử lý đối với các nguồn tin về tội phạm; đồng thời tăng cường đôn đốc tiến độ điều tra, nhất là những tin báo, tố giác phức tạp hoặc sắp hết thời hạn giải quyết. Ngay từ giai đoạn khởi tố, kiểm sát viên tham gia kiểm sát chặt chẽ, kiên quyết không phê chuẩn những quyết định thiếu căn cứ, tránh để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Khi cần thiết, viện yêu cầu hủy hoặc bổ sung quyết định tố tụng, bảo đảm mọi bước điều tra đều dựa trên chứng cứ khách quan.

Công tác nghiên cứu hồ sơ cũng được coi trọng. Kiểm sát viên chủ động bám sát diễn biến từng vụ án từ khi khởi tố cho đến khi kết thúc điều tra. Mỗi vụ việc đều có yêu cầu điều tra bằng văn bản nhằm định hướng rõ ràng những vấn đề cần làm sáng tỏ. Trước khi đưa ra đề xuất xử lý, kiểm sát viên tiến hành phúc cung, lấy lời khai, đối chiếu tài liệu để đánh giá khách quan, toàn diện. Những vụ án phức tạp, có nhiều tình tiết mâu thuẫn được giám sát kỹ lưỡng, hạn chế đến mức thấp nhất việc phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Nhờ thực hiện nghiêm quy trình kiểm sát, chất lượng giải quyết án hình sự tại đơn vị được nâng lên rõ rệt. Việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam đều được kiểm sát chặt chẽ, không để xảy ra trường hợp phải đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội. Các kiến nghị, kháng nghị và văn bản yêu cầu của viện luôn được ban hành kịp thời, chính xác và nhận được sự phối hợp nghiêm túc của cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành kiểm sát trong giai đoạn chuyển đổi số, Viện KSND khu vực 9 đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn. Việc số hóa hồ sơ, xây dựng sơ đồ tư duy và trình chiếu hình ảnh, tài liệu chứng cứ tại phiên tòa giúp cho quá trình xét xử rõ ràng, sinh động hơn. Hình thức này không chỉ hỗ trợ kiểm sát viên thể hiện quan điểm buộc tội một cách thuyết phục mà còn giúp hội đồng xét xử dễ dàng đánh giá bản chất vụ án, từ đó đưa ra bản án khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Song song với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Đây là môi trường rèn luyện quan trọng giúp kiểm sát viên nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ năng tranh tụng, khả năng phân tích và lập luận. Qua mỗi phiên tòa, nhiều kinh nghiệm thực tiễn được rút ra, góp phần hoàn thiện phương pháp tác nghiệp trong các vụ án tiếp theo.

Năm 2025, Viện KSND khu vực 9 thụ lý 550 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; 100% tin báo thuộc thẩm quyền giải quyết của viện đều được xử lý đúng quy định, không xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đơn vị cũng thụ lý kiểm sát điều tra 399 vụ án hình sự với 591 bị can, tăng đáng kể so với năm trước nhưng tiến độ và chất lượng giải quyết vẫn được bảo đảm.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát án hình sự, Viện KSND khu vực 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc quy định của pháp luật và chỉ đạo của ngành; tăng cường phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh cho đội ngũ kiểm sát viên. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tra cứu và lưu trữ hồ sơ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kiểm sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Minh - Bích Thảo