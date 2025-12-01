Xã Lương Sơn tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025

Sáng 01/12, UBND xã Lương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025 là năm đầu tiên xã Lương Sơn triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong điều kiện mới sau sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1676. Báo cáo tổng kết do Ban Chỉ huy Quân sự xã trình bày cho thấy công tác quân sự, quốc phòng tiếp tục được giữ vững và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn Đoàn Tiến Lập trao giấy khen của UBND xã cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác QP,QSĐP năm 2025 khen thưởng

Xã hoàn thành, 100% chỉ tiêu giao quân với 92 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Lực lượng dân quân được xây dựng vững mạnh với 535 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,15% dân số; công tác huấn luyện đảm bảo đúng kế hoạch, quân số tham gia đạt 98,02%, trong đó kết quả khá - giỏi chiếm 78%. Công tác chính sách hậu phương quân đội được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch UBND xã Lương Sơn Nguyễn Anh Đức khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong công tác QP-QSĐP năm 2025

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại: công tác tham mưu có thời điểm chưa kịp thời, chất lượng huấn luyện chưa đồng đều; việc thích ứng với mô hình chính quyền đô thị hai cấp sau sắp xếp địa giới hành chính còn gặp khó khăn.

Xã Lương Sơn phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt

Hội nghị ghi nhận 4 ý kiến thảo luận đại diện cho các lĩnh vực then chốt. Công tác tuyển quân được đề xuất tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng khám tuyển, rà soát nguồn từ sớm, bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được kiến nghị kiện toàn tổ chức, khắc phục khó khăn trong quản lý quân nhân dự bị đi làm xa và bổ sung nguồn lực phục vụ huấn luyện.

Trong lĩnh vực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, các đại biểu đánh giá cao việc duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, đồng thời kiến nghị tăng cường tập huấn, bổ sung phương tiện, vật tư, nâng cao khả năng ứng phó nhanh. Công tác phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ tiếp tục được coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và cấp ủy cơ sở.

Năm 2026, công tác quốc phòng, quân sự địa phương xã Lương Sơn tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự; Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; Kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với đảm bảo quốc phòng an ninh nhất là trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; Nâng cao khả năng phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh.

Tại hội nghị, UBND xã Lương Sơn đã công bố Quyết định khen thưởng đối với 2 tập thể (Trung đội Dân quân cơ động số 1 và Trung đội Dân quân cơ động số 4) cùng 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực bền bỉ của lực lượng dân quân, thôn đội trưởng, trung đội trưởng cơ động trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo xã và lực lượng quân sự xã Lương Sơn đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Hoạt động được triển khai ngay tại hội nghị, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của lực lượng vũ trang địa phương.

Thuỳ Anh

Trang TTĐT xã Lương Sơn