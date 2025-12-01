Quốc phòng - An ninh
Công an xã Khả Cửu vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thời gian qua, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên toàn địa bàn, lực lượng Công an xã Khả Cửu đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nói riêng.

Theo đó, qua công tác tuyên truyền, trực tiếp gặp gỡ vận động người dân, trong năm 2025, Công an xã Khả Cửu đã vận động người dân trên địa bàn xã liên tiếp tự nguyện giao nộp 16 khẩu súng tự chế, 3 thanh kiếm, 2 dao, 1 viên đạn súng quân dụng, 1 bộ kích cá... Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sau khi tiếp nhận đã được Công an xã lập biên bản, bảo quản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân giao nộp vũ khí thô sơ

Người dân giao nộp vũ khí thô sơ

Công an xã Khả Cửu cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn cất giữ trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông qua việc người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã cho thấy nhận thức của người dân đang ngày càng được nâng cao; công tác phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngày càng gắn bó mật thiết, chặt chẽ hơn.

Anh Tú

