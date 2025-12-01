Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai

{title}
{publish}
{head}
Khoảng 4h30 ngày 1/12, tại Km42 cao tốc Nội Bài- Lào Cai, đoạn qua thôn Xuân Quang, xã Tiên Lữ xảy ra vụ cháy xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 88A-859.61 do anh Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1989, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.
Trong lúc lưu thông, phần hàng hóa phía sau xe gồm giấy và bìa cát tông bất ngờ bốc cháy mạnh. Tài xế đã kịp thời dừng xe và báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời dập tắt đám cháy xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai, đảm bảo giao thông thông suốt.
Lực lượng PCCC phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an xã Tiên Lữ và Ban quản lý đường cao tốc; đồng thời huy động xe nâng, máy múc để hỗ trợ tiếp cận và dập tắt đám cháy. Nhờ triển khai lực lượng và phương tiện kịp thời, sau một thời gian ngắn, đám cháy được khống chế, không để lan rộng. Toàn bộ số hàng hóa trên xe bị thiêu rụi, song vụ việc không gây thiệt hại về người.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.
Mai Anh
baophutho.vn Sáng 01/12, UBND xã Lương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
baophutho.vn Thời gian qua, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên toàn địa bàn, lực lượng Công an xã Khả Cửu đã thực hiện hiệu quả công...
baophutho.vn Trong tháng 11, Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý...
baophutho.vn Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực, cấp ủy, chỉ huy Ban...
baophutho.vn Tối 30/11, tại Quảng trường Kim Ngọc, xã Yên Lạc, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực Vĩnh Tường, Phòng...
baophutho.vn Qua 7 ngày ra quân ( từ ngày 21/11 đến 28/11) thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy theo chỉ đạo của...
baophutho.vn Những năm gần đây, tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với lực lượng công an khi làm nhiệm vụ bảo đảm an...