Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai

Khoảng 4h30 ngày 1/12, tại Km42 cao tốc Nội Bài- Lào Cai, đoạn qua thôn Xuân Quang, xã Tiên Lữ xảy ra vụ cháy xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 88A-859.61 do anh Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1989, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Trong lúc lưu thông, phần hàng hóa phía sau xe gồm giấy và bìa cát tông bất ngờ bốc cháy mạnh. Tài xế đã kịp thời dừng xe và báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời dập tắt đám cháy xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai, đảm bảo giao thông thông suốt.

Lực lượng PCCC phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an xã Tiên Lữ và Ban quản lý đường cao tốc; đồng thời huy động xe nâng, máy múc để hỗ trợ tiếp cận và dập tắt đám cháy. Nhờ triển khai lực lượng và phương tiện kịp thời, sau một thời gian ngắn, đám cháy được khống chế, không để lan rộng. Toàn bộ số hàng hóa trên xe bị thiêu rụi, song vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.

Mai Anh

