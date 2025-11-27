Cụm thi đua số 4, Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025

Ngày 27/11, tại Công an tỉnh, Cụm thi đua số 4, Bộ Công an gồm Công an các tỉnh: Phú Thọ (đơn vị Cụm trưởng), Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm; Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2025 của Cụm thi đua nêu rõ: Năm 2025, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác Công an theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề ra. Các nội dung phong trào thi đua được triển khai nghiêm túc, có nhiều đổi mới, cơ bản bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian và chuyên đề công tác.

Vì vậy hầu hết trên các mặt công tác tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị của từng tỉnh được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tội phạm giảm, tỷ lệ điều tra cao.

Nổi bật, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND các tỉnh kịp thời chỉ đạo ban hành các văn bản về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an, nhất là trong triển khai, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp địa giới hành chính góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Trật tự, an toàn xã hội được giữu vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2024; điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 98,47%.

Công tác ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu. Các chỉ tiêu công tác năm 2025 do Bộ Công an giao cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Năm 2025, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã tập trung nắm, dự báo tình hình; làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND các tỉnh chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao.

Thông qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, nhiều vụ án lớn được điều tra, khám phá kịp thời, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn; Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) Phạm Kim Đĩnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích đạt được của các đơn vị trong Cụm. Các đồng chí nhấn mạnh: Sức lan tỏa và hiệu quả của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đồng chí đề nghị Công an các đơn vị trong Cụm tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ vững trận tuyến an ninh, bảo đảm TTATXH; chủ động đề ra các giải pháp, cách làm hiệu quả để thúc đẩy phong trào thi đua trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trao Cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng cho Công an tỉnh Bắc Ninh

Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Cụm thi đua số 4 đã thống nhất lựa chọn các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Chính phủ và Bộ Công an khen thưởng trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025; đồng thời suy tôn Công an tỉnh Bắc Ninh là Cụm trưởng và Công an tỉnh Thái Nguyên là Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2026.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025 của Cụm thi đua số 4 là dịp để Công an các tỉnh trong Cụm đoàn kết, học hỏi, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, áp dụng linh hoạt tại mỗi địa phương, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Huy Thắng