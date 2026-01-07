Quốc phòng - An ninh
Hoàn thành công tác khám tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2026

Theo Bộ CHQS tỉnh, đến thời điểm này, các Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) khu vực đã hoàn thành công tác khám tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2026.

Kết quả, tổng số có 24.617/25.727 công dân có mặt khám tuyển. Qua khám tuyển, có 10.050 công dân đủ sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ năm 2026 (đạt 40,8% tổng số công dân lên khám tuyển). Trong đó, số công dân sức khỏe loại 1 có 1.098 công dân; loại 2 có 4.949 công dân; loại 3 có 4.003 công dân.

Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân năm 2026.

Hiện nay, các Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực, Hội đồng NVQS các địa phương cùng các đơn vị nhận quân tiến hành thâm nhập, hoàn thiện hồ sơ khám tuyển, xét duyệt chính trị, chốt quân số công dân nhập ngũ năm 2026.

Công dân trên địa bàn xã Đoan Hùng đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Được biết, năm 2026 toàn tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 6.095 công dân nhập ngũ; trong đó 5.350 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và 745 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an. Lễ giao, nhận quân đồng loạt diễn ra vào ngày 4/3/2026 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại 13 điểm giao nhận quân.

