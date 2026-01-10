Các đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 tham gia “Chiến dịch Quang Trung”: Xây nhà, xây niềm tin trong dân

Được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp, các ngành, địa phương, đầu năm 2026, hàng nghìn người dân từng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề bởi thiên tai ở miền Trung vui mừng được chuyển về sinh sống trong những ngôi nhà mới, thắm tình dân tộc, nặng nghĩa đồng bào. Xây nhà, xây niềm tin, xây “thế trận lòng dân”, trên dải đất Khu 5, mỗi căn nhà mới hoàn thành trong “Chiến dịch Quang Trung” đều in đậm dấu ấn tình quân dân đoàn kết.

Huy động tổng lực giúp dân

Năm 2025, khu vực Nam Trung Bộ liên tục đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là trận mưa lớn lịch sử xảy ra từ đêm 14 đến ngày 25-11, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, nặng nề nhất là các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, khiến hàng trăm người chết và mất tích; sập đổ hoàn toàn hơn 1.500 căn nhà; tốc mái, hư hỏng hơn 1.000 nhà. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”-thần tốc xây nhà cho đồng bào vùng lũ, những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12-2025, các cơ quan, đơn vị Quân đội trên địa bàn Quân khu 5 đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, hành quân về cơ sở, chung tay hỗ trợ giúp đỡ bà con tái thiết, ổn định cuộc sống. Từ miền núi đến miền xuôi, ven biển, đảo gần bờ, các ngôi nhà lưỡng dụng (vừa có khả năng chống bão, vừa có khả năng chống lũ) liên tục được bộ đội khởi công xây dựng trong niềm hân hoan, phấn khởi của nhân dân.

Bộ đội Lữ đoàn Đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công) xây nhà cho bà con thôn Phú Phong (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk).

Đến kiểm tra và động viên các lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp tổ chức điều hành song song, vừa xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác khảo sát, xác định các gia đình bị thiệt hại nhà cửa cần được hỗ trợ, vừa tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện và đưa lực lượng về cơ sở trong thời gian sớm nhất. Với phương châm “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim” và khẩu hiệu hành động “Thần tốc, thần tốc hơn nữa”, các đơn vị Quân đội đã điều động gần 2.000 đội thợ với gần 20.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây nhà giúp dân. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, thường xuyên có mưa lớn kéo dài; lượng nhà cần xây mới và sửa chữa nhiều; nhiều khu vực có địa chất yếu; đường bị ngập úng, sình lầy, khó tiếp cận; nguồn cung ứng vật liệu xây dựng có lúc không bảo đảm; nhiều căn nhà có diện tích rộng gấp 2-3 lần so với thiết kế..., để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, bộ đội thường xuyên làm xuyên trưa, xuyên đêm và ăn ngủ ngay tại công trình.

Đại tá Nguyễn Dương Kiên, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cho biết: “Công tác tuyển chọn, bồi dưỡng thợ lành nghề, thợ giỏi tham gia “chiến dịch” được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. Hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của “chiến dịch”, bộ đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm về đích sớm để bà con được vui xuân, đón Tết trong những căn nhà mới. Trên công trường xây dựng, khí thế thi đua một ngày làm việc bằng hai, làm đến đâu chắc đến đó được bộ đội thể hiện trong từng lời nói, việc làm cụ thể. Ngày 22-12 và 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, bộ đội vẫn tổ chức thi công. Theo thiết kế, trong mỗi căn nhà đều có một gác lửng rộng từ 12 đến 25m2 được đổ bê tông chắc chắn, kiên cố để khi có tình huống xấu xảy ra bà con có thể lên đây tránh trú”.

Tại phường Đông Hòa (Đắk Lắk), trước những khó khăn, bất cập nảy sinh do thiếu nguồn cung ứng vật liệu, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu 5, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk... đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có cát, đá, xi măng, sắt thép dư thừa, chưa dùng đến, tạo điều kiện cho các hộ dân mượn hoặc mua lại với giá ưu đãi. Những chiếc máy xúc, máy hàn, giàn giáo, thiết bị thi công chuyên dụng và cả những đồng chí có chuyên môn, tay nghề tốt, có thể đảm nhiệm những phần việc khó cũng được các cơ quan, đơn vị tăng cường điều động hỗ trợ lẫn nhau.

Những ngôi nhà thắm nghĩa Đảng, tình quân

Vừa qua, Quân khu 5 và các đơn vị trên địa bàn đã tổ chức khánh thành, bàn giao hơn 200 căn nhà cho bà con vùng lũ. Dự kiến từ nay đến ngày 12-1, hàng nghìn căn nhà khác trong “Chiến dịch Quang Trung” tiếp tục được bộ đội bàn giao cho các hộ dân. Đến các xã, phường Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, Tam Quan (Gia Lai), Đồng Xuân, Tuy An Đông, Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Tây Hòa (Đắk Lắk), Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), Trà My, Nam Trà My, Trà Leng, Phước Trà, Khâm Đức (Đà Nẵng)... trong những ngày này, nơi đâu cũng tràn ngập niềm vui, bà con phấn khởi được chuyển về nhà mới. Từ phố núi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vượt gần 200 cây số xuống giúp nhân dân xã Hòa Thịnh xây nhà, tuy gặp phải rất nhiều khó khăn, song với phương châm “lo cho dân như lo cho mình, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, toàn bộ 18 căn nhà do Lữ đoàn Đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công) phụ trách xây dựng đều về đích sớm so với kế hoạch đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) giúp các gia đình thôn Phú Lương (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) sửa lại nhà.

Đã bước sang tuổi 83, chân đã yếu, mắt cũng mờ dần, song ngày nào cụ Nguyễn Thị Thân (tổ dân phố Phú Lương, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cũng chống gậy đi bộ từ khu lán tạm dựng ở cuối vườn ra xem bộ đội xây nhà. Nhìn căn nhà mới khang trang, cụ Thân phấn khởi cho biết: “Nhờ có sự quan tâm và chính sách của Đảng, Nhà nước, nhờ bộ đội Quân khu 5 giúp đỡ mà năm nay tôi có nhà mới để ăn Tết. Mùa mưa bão, lũ lụt tới đây chắc không còn cảnh phấp phỏng lo âu nước dâng, nhà sập nữa. Tuổi già sức yếu, chỉ bấy nhiêu thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi”.

Đêm muộn, trong căn nhà cấp bốn khang trang, kiên cố đã dần hoàn thiện của gia đình ông Trần Hữu Cường (56 tuổi, ở thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tên lửa bờ 682 (Vùng 4 Hải quân) vẫn miệt mài làm việc. Trong phòng khách, Thượng úy Đỗ Hữu Tuấn, Phân đội trưởng Phân đội ra-đa số 1 (Trạm Thông tin ra-đa, Lữ đoàn Tên lửa bờ 682) vừa thoăn thoắt cắt gạch, lắp đặt hệ thống điện âm tường, vừa tận tình truyền thụ kinh nghiệm, giúp các chiến sĩ trẻ trong đơn vị nâng cao trình độ tay nghề. Pha bình trà nóng đặt bên giàn giáo, Trung tá Bùi Đức Khánh, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Tên lửa bờ 682 cố nói to át cả tiếng mưa: “Anh em ai mệt và buồn ngủ thì tranh thủ nghỉ giải lao, uống ngụm trà cho ấm”.

Hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân bịn rịn chia tay nhân dân xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) trở về đơn vị.

Cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị giúp dân xây nhà mới, đồng chí Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân chia sẻ: "Trong trận lũ vừa qua, địa phương có 4.121/6.041 hộ dân bị thiệt hại, trong đó có 38 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Đến nay, có 31 căn nhà được bàn giao cho các hộ dân. Có bộ đội hỗ trợ, giúp sức, năm nay, hàng trăm người dân ở vùng lũ Hòa Xuân sẽ được đón Tết trong những ngôi nhà mới thắm tình quân dân cá nước. Mùa tuyển quân năm nay, nhờ bộ đội tuyên truyền, vận động nên hàng chục thanh niên ưu tú của địa phương đã hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, góp sức trẻ dựng xây, bảo vệ quê hương. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hòa Xuân rất trân quý sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của những người lính Cụ Hồ”.

