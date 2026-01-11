Thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh vừa ký Quyết định số 07/QĐ-TTTN về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố trong đợt cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hoạt động kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meunchay. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Theo đó, từ nay đến ngày 15/3/2026, đoàn công tác sẽ kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố.

Cùng đó, trao đổi, hướng dẫn và kiến nghị các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong năm 2026 và đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo đặc thù của từng địa bàn cụ thể.

Đoàn công tác sẽ khảo sát một số điểm tập kết hàng hóa, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh, thành phố; đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới (đối với một số tỉnh có cửa khẩu, biên giới).

Đoàn công tác sẽ làm việc với đại diện Sở Công Thương và một số đơn vị thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nội dung gắn với tình hình, kết quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Công điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Cụ thể như: Kết luận số 207-KL/TW ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Chỉ thị số 18/CT-BT ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; Kế hoạch số 9693/KH-BCĐ389 ngày 5/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026...

Việc quản lý địa bàn, kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của Chi cục Quản lý thị trường địa phương đối với các cơ sở kinh doanh thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính (Hệ thống INS) và tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin các vụ việc vi phạm điển hình.

Đặc biệt, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trung tâm thương mại và chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và bình ổn thị trường các tỉnh, thành phố. Cùng đó, quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (số lượng, cơ chế chính sách, đề xuất, kiến nghị) và phát triển hạ tầng thương mại biên giới (đối với tỉnh có biên giới).

Mặt khác, xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, găm hàng, đóng cửa/tạm đóng cửa hàng không rõ lý do và chưa được sự chấp thuận của Sở Công Thương.

Quá trình làm việc tại các địa phương, đoàn công tác sẽ trao đổi, thảo luận khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn, kiến nghị các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong thời gian tiếp theo phù hợp với đặc thù của địa phương.

