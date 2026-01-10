1.000 công an phô diễn sức mạnh trong lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Các lực lượng tinh nhuệ của công an cùng dàn xe đặc chủng, khí tài hiện đại đã phô diễn sức mạnh tại lễ xuất quân bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ 14.

Sáng 10/1, tại đường Lê Quang Đạo, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân và diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”.

Khoảng một tháng qua, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an và Công an Hà Nội miệt mài luyện tập, duyệt đội ngũ phục vụ lễ xuất quân. Tham gia diễu hành duyệt đội ngũ là các khối quen thuộc như cảnh sát nhân dân, an ninh nhân dân, nữ cảnh sát giao thông, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh vệ, kỵ binh

Dàn xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, khối xe đặc chủng chống bạo loạn. Đây là các phương tiện có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình với hệ thống vũ khí tác chiến hiện đại thể hiện sự vượt trội về công nghệ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, thời gian qua Tiểu ban an ninh trật tự đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Mục tiêu, yêu cầu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần cho thành công của đại hội.

Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế tiến qua lễ đài. Đây là dàn xe được trang bị cho lực lượng cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn đoàn đại biểu cấp cao. Các phương tiện có nhiều tính năng vượt trội, điển hình như xe Chevrolet Suruban chuyên xử lý tình huống chuyên đụng đa chức năng, đáp ứng cơ động và chiến đấu cao.

Lực lượng cảnh sát cơ động trình diễn các thế võ tấn công, trấn áp tội phạm. Trong tích tắc, cảnh sát đã quật ngã, khống chế thành công tội phạm dùng hung khí nguy hiểm.

Các chiến sỹ thuộc Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trình diễn nội công, công phá. Nội công triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, từ đó các cán bộ chiến sĩ áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu, cũng như gia tăng sức khỏe.

Để luyện tập nội dung này yêu cầu phải tập ở cường độ cao, với các điều kiện môi trường khác nhau như sáng sớm, giữa trưa nắng, thời tiết khắc nghiệt...

Màn thả lê AK từ trên cao rơi xuống bụng. Bài tập này đòi hỏi chiến sĩ phải có bản lĩnh, ý chí kiên cường, thời gian rèn luyện công phu để phần da bụng dẻo dai, săn chắc, chịu đựng được lưỡi lê sắc nhọn.

Trong tình huống mô phỏng tấn công, trấn áp tội phạm cố thủ trong lô cốt, trong nhà. Các chiến sĩ đặc nhiệm lợi dụng địa hình, địa vật bí mật để tiếp cận mục tiêu. Sau đó, cảnh sát cài đặt chất nổ, phá hủy mục tiêu.

Màn trình diễn các kỹ thuật vận động, khắc phục vật cản, bắn súng ứng dụng của cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và lực lượng sử dụng động vật nghiệp vụ Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động. Cảnh sát đặc nhiệm vượt cầu độc mộc, bắn súng ở các tư thế khác nhau. Các tư thế này tạo cho người bắn chiếm được thế chủ động nhằm áp đảo đối tượng, buộc tội phạm phải co cụm tạo thế chủ động cho ta.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động, đặc nhiệm phô diễn màn vượt tổ hợp tường 5 mét. Đây là mô hình mô phỏng vách cao đòi hỏi cán bộ chiến sỹ phải có thể lực dẻo dai, khả năng phối hợp vận động tốt.

Cảnh sát đặc nhiệm vượt cầu độc mộc, bắn súng ở các tư thế khác nhau.

Chỉ đạo tại lễ ra quân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an. Công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và các bộ, ngành liên quan để chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 19 đến 25/1 tại Hà Nội.

Nguồn vnexpress.net