Lực lượng cảnh sát đường thủy: Tổng kiểm soát 366 lượt phương tiện

Thực hiện đợt cao điểm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến 15/3/2026 của Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phương tiện chở hàng hoá quá vạch dấu mớn nước an toàn buộc phải hạ tải.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm soát 366 lượt phương tiện, trong đó có 93 phương tiện vi phạm, phạt tiền trên 142 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu: Chở hàng hoá quá vạch dấu mớn nước an toàn; vi phạm nồng độ cồn; vi phạm về đăng ký, đăng kiểm; vi phạm về Chứng chỉ chuyên môn...).

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng đã phát hiện bắt giữ 4 vụ việc về: Tàng trữ trái phép chất ma túy; khai thác khoáng sản trái phép; việc tổ chức cho phương tiện vào neo đậu, xếp, dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động.

Gia Thái