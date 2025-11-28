Bảo đảm công lý từ mỗi hồ sơ vụ án

Năm 2025, mặc dù số vụ án khởi tố mới giảm, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng tăng, như tội cướp tài sản, tội phạm về ma tuý, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em... Trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 17 không chỉ là cơ quan thực hành quyền công tố mà còn đóng vai trò “người gác cổng” của pháp luật, bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố và xét xử đều tuân thủ chặt chẽ quy định, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát các vụ án hình sự, VKSND khu vực 17 luôn kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, về khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giữ, tạm giam. Qua đó ngăn ngừa án oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

VKSND khu vực 17 triển khai công tác năm 2026

Mặt khác, trước sự gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp của các vụ án, VKSND khu vực 17 đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tăng cường kỹ năng tranh tụng và mở rộng hợp tác liên ngành và đặt ra yêu cầu bắt buộc: Kiểm sát viên phải tham gia trực tiếp các hoạt động điều tra quan trọng nhằm bảo đảm chứng cứ được thu thập khách quan. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả xử lý án mà còn củng cố niềm tin của người dân vào công lý.

Kiểm sát viên được phân công trực tiếp theo dõi từng vụ án ngay khi có dấu hiệu tội phạm. Thông qua việc kiểm sát các quyết định tố tụng, kiểm sát hoạt động điều tra và tham gia các hoạt động như hỏi cung, đối chất, thực nghiệm điều tra..., Viện kiểm sát đảm bảo mọi chứng cứ đều được thu thập công khai, khách quan, đúng trình tự.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 17 kiểm sát hiện trường vụ tai nạn giao thông

Năm 2025, VKSND khu vực 17 đã kiểm sát điều tra 84 vụ/177 bị can. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố truy tố 71 vụ/150 bị can; Trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ/2 bị can (Lý do phát sinh tình tiết mới). Trong quá trình kiểm sát điều tra các vụ án, kiểm sát viên đã bảo đảm thi hành đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục điều tra, kiểm sát việc khởi tố, kiểm sát hoạt động điều tra, lập hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra; VKS đã kiểm sát 100% vụ án ngay từ khi khởi tố, 100% vụ án đã được kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra.

Không có vụ án nào quá thời hạn điều tra, chất lượng hồ sơ đã bảo đảm về thủ tục tố tụng và chứng cứ, không có án đình chỉ điều tra vì không phạm tội, không có trường hợp khởi tố sai tội danh hoặc bỏ lọt tội phạm, các vụ án tạm đình chỉ điều tra đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Trong công tác THQCT và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, VKS luôn chú trọng công tác phối hợp với cơ quan điều tra bảo đảm việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự diễn ra nhanh chóng, kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã xác định 12 vụ án trọng điểm với 18 bị can.

Chất lượng xây dựng hồ sơ, bản cáo trạng luôn được đảm bảo chặt chẽ, đúng theo quy định pháp luật. 100% vụ án được kiểm sát viên tiến hành trực tiếp hỏi cung bị can trước khi truy tố. Đơn vị đã ban hành 2 kiến nghị trong đó 1 kiến nghị phòng ngừa tội phạm 1 kiến nghị vi phạm với CQĐT. Tỷ lệ kiến nghị được tiếp thu, khắc phục có văn bản chỉ đạo đạt 100%.

Chất lượng THQCT và kiểm sát xét xử án hình sự, trọng tâm là chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên. Các vụ án Viện Kiểm sát truy tố đều được Tòa án tuyên là có tội. Năm 2025, VKSND huyện đã chủ động phối hợp với Tòa án lựa chọn án điểm 13 vụ/20 bị cáo; án rút kinh nghiệm 10 vụ/13 bị cáo; 3 Phiên toà trực tuyến theo Nghị quyết 33/QH; thực hiện số hoá 74 vụ; trình chiếu chứng cứ 2 vụ. Trong các phiên toà, kiểm sát viên đã hoàn thành tốt vai trò công tố và kiểm sát xét xử, đáp ứng được yêu cầu của công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới. Không có vụ án nào tòa tuyên không có tội hoặc khác quan điểm của Viện Kiểm sát.

VKSND khu vực 17 kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự cộng đồng tại xã Lạc Lương

Đồng chí Đàm Trung Kiên - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 17 cho biết: Trách nhiệm lớn nhất của chúng tôi là không để sai sót nhỏ nào trong hồ sơ có thể dẫn đến hậu quả lớn ngoài đời sống. Mỗi quyết định tố tụng của chúng tôi liên quan trực tiếp đến quyền con người. Vì vậy, kiểm sát viên phải vừa cương quyết với hành vi phạm tội, vừa thận trọng để không làm oan sai. Mục tiêu cao nhất vẫn là tìm đến sự thật khách quan.

Thời gian tới, VKSND khu vực 17 tiếp tục quán triệt các quy định của pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn của ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết án hình sự. Đồng thời, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Tăng cường phối, kết hợp giữa các cấp kiểm sát, giữa hai ngành tòa án và kiểm sát, cũng như với các cơ quan hữu quan trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ, báo cáo án nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án.

Đinh Thắng