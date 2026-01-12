Tăng cường phòng cháy, chữa cháy khu vực làng nghề

Nghề mộc đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Yên Lạc. Tuy nhiên, do mặt bằng sản xuất chật hẹp, hạ tầng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hạn chế, cộng với sự chủ quan của một số hộ, cơ sở sản xuất nên nguy cơ cháy nổ tại khu vực làng nghề luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước thực tế đó, chính quyền xã, lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất.

Công an xã Yên Lạc tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ trang bị, sử dụng phương tiện chữa cháy và các kiến thức thoát nạn, thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra.

Năm 2025, xã Yên Lạc ghi nhận 4 vụ cháy, trong đó có đến 3 vụ cháy xảy ra tại khu vực làng nghề mộc. Điều này cho thấy nguy cơ cháy nổ ở khu vực làng nghề là rất cao. Nguyên nhân cháy nổ đều do chập điện, bắt nguồn từ sự lơ là chủ quan của người lao động, chủ cơ sở sản xuất.

Bên cạnh đó, hầu hết nhà xưởng sản xuất được kết hợp với nhà ở và xen lẫn ở các khu dân cư; thiết bị, hạ tầng PCCC hạn chế; giao thông, nguồn nước chữa cháy chưa hợp lý nên việc xử lý sự cố cháy nổ gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng trên và nâng cao hiệu quả công tác PCCC, đặc biệt là vào mùa sản xuất cao điểm cuối năm, vừa qua, UBND xã Yên Lạc đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC, xây dựng kế hoạch, phương án PCCC cho từng khu vực, khu dân cư xây dựng các tổ liên gia an toàn PCCC.

Cùng với đó, các tuyến đường của địa phương, nhất là ở khu vực làng nghề thường xuyên được dọn dẹp vật cản, phát quang cây xanh đảm bảo khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, lực lượng chữa cháy dễ dàng tiếp cận hiện trường, xử lý đám cháy.

Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và tinh thần, trách nhiệm của các cơ sở, hộ sản xuất và người lao động về công tác PCCC, xã Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phát động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động PCCC.

Tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện xử lý, chữa cháy kịp thời, hiệu quả... không để các hộ, cơ sở sản xuất mộc tự ý cải tạo, sửa chữa, cơi nới nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị có phụ tải lớn khi không đảm bảo yêu cầu về đường điện, tuân thủ nghiêm công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người lao động, hộ sản xuất đồ gỗ ở thôn Vĩnh Đoài 4, xã Yên Lạc kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cùng với đó, xã Yên Lạc đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án PCCC cho các hộ làm nghề, khu dân cư. Qua đó, tăng cường khả năng sử dụng thiết bị chữa cháy và sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh các tình huống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ một cơ sở sản xuất đồ gỗ ở thôn Vĩnh Đoài 4 cho biết: Nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và rút kinh nghiệm từ một số vụ cháy của các hộ sản xuất mộc trên địa bàn xã, gia đình đã lắp át tổng tại xưởng để khi dừng làm việc sẽ cắt toàn bộ điện khu vực sản xuất.

Đồng thời mua sắm, trang bị thêm bình bọt chữa cháy, phòng ngừa xử lý kịp thời khi mới phát sinh cháy nổ. Cho người lao động tham gia đầy đủ các buổi tập huấn PCCC do UBND xã và các cơ quan chức năng tổ chức. Bên cạnh đó, gia đình thường xuyên nhắc nhở anh em thợ dọn dẹp nhà xưởng, vệ sinh máy móc sạch sẽ, gọn gàng... đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền và cơ quan chức năng, tình hình an toàn PCCC trên địa bàn xã Yên Lạc thời gian qua đã được cải thiện. Song, để công tác PCCC đạt hiệu quả cao, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô và mùa cao điểm sản xuất như hiện nay thì ngoài sự cố gắng của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đòi hỏi các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải đề cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống cháy nổ.

Trần Tỉnh