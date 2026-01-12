Diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng

Sáng 12/1, Công an tỉnh tổ chức Lễ báo cáo kết quả huấn luyện Cảnh sát đặc nhiệm và Diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự có xu hướng diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ khủng bố, bạo loạn luôn hiện hữu, ngày 21/10/2025, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 1396 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổ Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh.

Theo đó, Tổ Cảnh sát đặc nhiệm gồm 36 đồng chí, có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm, tội phạm hoạt động có vũ trang; tham gia các phương án tác chiến đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, từ ngày 30/10/2025, Tổ Cảnh sát đặc nhiệm được tham gia huấn luyện chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đối phó tình huống phức tạp, nguy hiểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu cùng lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.

Với tinh thần quyết tâm cao, Ban huấn luyện và lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã hoàn thành nội dung huấn luyện theo chương trình đề ra, gồm: Huấn luyện thể lực, luyện khí công và sức chịu đựng, võ thuật, bắn súng, kỹ thuật vận động, chiến thuật chiến đấu... Kết quả, 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt các nội dung chiến thuật, cơ bản đáp ứng yêu cầu huấn luyện.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm diễn tập xử lý các tình huống khống chế, bắt giữ tội phạm.

Tại buổi lễ, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động biểu diễn các màn võ thuật Công an nhân dân và xử lý tình huống giả định liên quan đến khống chế, bắt giữ tội phạm, tập kích, đánh bắt tội phạm cố thủ trong căn phòng...

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm biểu diễn khí công.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao tinh thần, ý chí quyết tâm, khả năng tổ chức, chỉ huy và hiệp đồng tác chiến của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Công an tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, các đồng chí đã xây dựng, hoàn thành nội dung huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành với ý thức kỷ luật cao. Các tình huống giả định được xây dựng sát thực tế, phương án xử lý khoa học, linh hoạt, đúng nguyên tắc, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng thực hành tác chiến, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động nói chung, Cảnh sát đặc nhiệm nói riêng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác công an; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý mọi tình huống liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, trước mắt là bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Qua công tác huấn luyện vừa qua, Công an tỉnh cần tập trung đánh giá, chỉ rõ hạn chế, kịp thời có giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện, củng cố tính chính quy, tinh nhuệ trong tổ chức lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.

Động tác kỹ thuật vượt qua vòng lửa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Để phục vụ tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm; làm tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy tắc an toàn trong huấn luyện và các quy định của pháp luật khi sử dụng các loại vũ khí, trang thiết bị, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình huấn luyện. Bên cạnh đó, đơn vị tranh thủ các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả vũ khí, khí tài, trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại theo đúng phương châm, nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động, nhất là Cảnh sát đặc nhiệm thật sự tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tạ Đức Diễn phát biểu tại buổi lễ.

Phần biểu diễn “Nằm trên bàn chông và thủy tinh công phá đá trên bụng”.

Dùng răng kéo xe ô tô.

Kỹ thuật vận động, khắc phục vật cản bắn súng ứng dụng.

Các màn võ thuật Công an nhân dân được trình diễn đẹp mắt tại buổi lễ.

Buổi diễn tập có sự tham gia của những chú cảnh khuyển tinh nhuệ.

Lê Minh