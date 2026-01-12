Kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân tại phường Vĩnh Phúc

{title}
Tối 11/1, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Vĩnh Yên kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân tại tổ dân phố Lý Tự Trọng, phường Vĩnh Phúc.
Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Yên kịp thời khống chế đám cháy.
Cụ thể, khoảng 19h15', tại số nhà 30, tổ dân phố Lý Tự Trọng xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Yên đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe xitec cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 20h04', đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Nguyên nhân cháy bước đầu được xác định do chập điện tại khu vực ổ cắm điện ở tầng 1. Được biết, ngôi nhà (1,5 tầng) của gia đình ông Trần Công Bình hiện chỉ sử dụng làm kho chứa đồ nên không thiệt hại nhiều về tài sản.
Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các cơ sở sản xuất, nhà ở kết hợp kinh doanh. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chú ý sắp xếp vật dụng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện...
Trần Tỉnh
