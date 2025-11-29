Xử phạt 63 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

Qua 7 ngày ra quân ( từ ngày 21/11 đến 28/11) thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy theo chỉ đạo của Cục CSGT, Bộ công an, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai 58 tổ tuần tra kiểm soát, 151 ca tuần tra với 400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Đội cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ ra quân tuần tra kiểm soát

Các tổ đã tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, kí cam kết cho 950 phương tiện, phát hiện lập biên bản 63 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 172 triệu đồng; tước Giấy phép, chứng chỉ hành nghề 2 trường hợp.

Trong đó, chủ yếu là các lỗi như chở hàng vượt quá quy định, vi phạm về đăng kí, đăng kiểm phương tiện, vi phạm về chứng chỉ chuyên môn, vi phạm nồng độ cồn... So với 7 ngày trước khi thực hiện cao điểm, vượt 39 trường hợp vi phạm, bằng 162%.

Phương tiện vận tải thủy chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn, buộc phải hạ tải

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát đường thủy tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm TNGT, thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong lĩnh vực giao thông đường thủy.

Gia Thái