Tập huấn chuyên sâu, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

Ngày 27/11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 11 tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ lãnh đạo đơn vị, kiểm sát viên và cán bộ nghiệp vụ. Chương trình nhằm củng cố kiến thức pháp lý, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn và nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát.

Hội nghị đã tập trung phân tích những nội dung pháp lý mới, các điểm sửa đổi quan trọng trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn. Qua đó giúp kiểm sát viên thống nhất phương pháp đánh giá chứng cứ, kỹ năng xây dựng cáo trạng, kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cũng như các yêu cầu trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.

Viện KSND Khu vực 11 trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát

Nhiều tình huống nghiệp vụ phức tạp đã được đưa ra thảo luận, bao gồm những vấn đề nổi lên trong công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm, thực hành quyền công tố, kiểm sát tạm giữ, tạm giam, giải quyết án dân sự kéo dài và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

Các phòng nghiệp vụ giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát

Các ý kiến trao đổi nhằm tìm ra hướng dẫn thống nhất và hiệu quả. Nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng bám sát thực tiễn, phù hợp định hướng cải cách tư pháp, nâng cao tính trách nhiệm, kỷ cương và chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường sự thống nhất trong áp dụng pháp luật và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 trong giai đoạn mới.

Lê Đức Hiếu


