Nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ

Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực, cấp ủy, chỉ huy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) 4 - Vĩnh Yên phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị; tiếp tục thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương “Về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng

Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ, Ban Chỉ huy PTKV vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT), giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên lãnh đạo nhanh chóng ổn định tổ chức Đảng sau thành lập. Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, kịp thời ban hành quy chế làm việc, bổ sung, điều chỉnh quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; quy chế phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Đồng thời, tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và nghị quyết của các tổ chức Đảng cấp trên. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, tiêu biểu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng các mô hình mới về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới...

Thông qua học tập, quán triệt, tuyên truyền đã tạo thống nhất về tư tưởng, hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định vững vàng, không dao động trước khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên chú trọng. Thời gian qua, đơn vị đã tiến hành giáo dục 12 chuyên đề; tổ chức quán triệt, học tập 31 nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ với 21 nội dung.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Giữ vững ổn định chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng theo quy định, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85,7% đạt khá, giỏi. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cam kết tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành rà soát chất lương chính trị Ban Chỉ huy quân sự 36 xã, phường trên địa bàn.

Nêu cao bản lĩnh chính trị

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham gia tuần tra, canh gác khu vực đóng quân của đơn vị. Tập luyện thuần thục các phương án, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng nhận tham gia xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, LLVT khu vực luôn sẵn sàng tham gia ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiến cứu nạn, cứu hộ.

Thời gian qua, nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên đã nhanh chóng thành lập các đoàn công tác, trực tiếp xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình tại các địa phương có nguy cơ ngập úng và sạt lở cao và triển khai quyết liệt công tác ứng phó theo phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”. Tăng cường phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương khắc phục hậu quả mưa bão, tìm kiếm cứu nạn.

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, khâu đột phá về tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thật sự mẫu mực, tiêu biểu, đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên vững mạnh toàn diện, lãnh đạo LLVT khu vực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hoàng Nga