Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trại giam Vĩnh Quang

Chiều 26/11, Trại giam Vĩnh Quang (xã Đạo Trù) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (10/10/1965 - 10/10/2025). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục C10; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó Cục trưởng Cục C10; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trại giam Vĩnh Quang qua các thời kỳ; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Trại giam Vĩnh Quang

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường- Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Cục trưởng Cục C10 tặng hoa chúc mừng Trại giam Vĩnh Quang

60 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Vĩnh Quang luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giam giữ, giáo dục, cải tạo nghiêm minh, nhân văn, hiệu quả của đơn vị đã giúp hàng nghìn phạm nhân trở thành người có ích và góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Với những thành tích đã đạt được, Trại giam Vĩnh Quang được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh, các bộ, ban, ngành ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1995); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2007); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2010); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2020) cùng nhiều Bằng khen của Bộ Công an và các ngành khác trao tặng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu -Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng Trại giam Vĩnh Quang

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường- Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Cục trưởng Cục C10 trao Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể Trại giam Vĩnh Quang

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường - Cục trưởng Cục C10 biểu dương những thành tích Trại giam Vĩnh Quang đã đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Vĩnh Quang tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc giam giữ, giáo dục và thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với phạm nhân. Giữ vững an ninh, an toàn trại giam trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích.

Nhân dịp này, 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Hoàng Nga