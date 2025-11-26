Tăng cường xử lý vi phạm giao xe cho người chưa đủ tuổi

Trong thời gian gần đây, tình trạng người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh. Không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra mà người điều khiển là học sinh THCS, THPT chưa có giấy phép lái xe, gây bức xúc trong dư luận.

Thực trạng đáng lo ngại

Chiều 4/7, Công an xã Bao La nhận được video phản ánh của người dân cung cấp về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của cháu V.H.M ( sinh năm 2011), trú tại xóm Hịch 1 không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tại khu vực đường liên thôn xóm Cha Lang. Công an xã Bao La chủ trì phối hợp với đội 6 cụm 10 Phòng PC08 (Công an tỉnh Phú Thọ) tiến hành làm việc với cháu V.H.M cùng phụ huynh của cháu là anh V.V.M. Tại buổi làm việc, cháu V.H.M và anh V.V.M đã được tuyên truyền, phổ biến, nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ không tiếp tục tái phạm.

Công an xã Bao La phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xử lý hành vi giao xe cho trẻ vị thành niên vi phạm giao thông

Ngày 12/9, Công an xã Dũng Tiến tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xã phát hiện em D.M.H (sinh năm 2008), trú tại xóm Đồng Hòa điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, xe không biển số, không có gương chiếu hậu và chở theo em B.M.Đ (sinh năm 2008), trú tại xóm Mỵ. Ngay sau đó, Công an xã đã mời phụ huynh cùng 2 thanh thiếu niên đến trụ sở để làm việc, yêu cầu cam kết không tái phạm. Đồng thời, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý con em, không giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường vào giờ tan học, hình ảnh học sinh điều khiển xe máy 100–150 phân khối diễn ra công khai. Nhiều em phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm. Dù pháp luật quy định rõ ràng, nhưng không ít phụ huynh vẫn giao xe cho con em vì cho rằng “đi gần”, “quen đường”, hoặc “bận rộn”. Chính sự chủ quan này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người từ đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe máy có dung tích dưới 50 cm3; từ 18 tuổi trở lên và có giấy phép lái xe phù hợp mới được điều khiển xe máy trên 50 cm3. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều phụ huynh không tuân thủ, giao xe cho con em chưa đủ điều kiện điều khiển, thậm chí biết rõ quy định nhưng vẫn chủ quan, coi nhẹ hậu quả có thể xảy ra.

Tại nhiều xã, phường, tình trạng học sinh THCS, THPT chưa đủ tuổi điều khiển xe máy vẫn xuất hiện khá phổ biến. Một số em được bố mẹ giao xe dưới 50 cm3 để đi học dù chưa đủ 16 tuổi; một số khác chưa đủ 18 tuổi, chưa có bằng lái nhưng vẫn được giao xe trên 50 cm3. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân các em mà còn ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông khác.

Công an xã Thượng Cốc làm việc với phụ huynh và các học sinh vi phạm Luật an toan toàn giao thông đường bộ

Đáng lo ngại, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường. Nhiều trường hợp trong số này chưa đủ 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các xã, phường đã mở các đợt cao điểm kiểm tra, đặc biệt vào giờ tan trường. Nhiều trường học cũng phối hợp tuyên truyền, yêu cầu phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Không thể coi việc cho con chạy xe máy khi chưa đủ tuổi là chuyện nhỏ. Đây là hành vi gián tiếp đẩy trẻ vào nguy hiểm Hầu hết vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến học sinh đều bắt nguồn từ việc các em tự ý hoặc được cha mẹ giao xe. Chúng tôi kiên quyết xử lý cả người giao xe và người điều khiển nhằm ngăn chặn từ gốc.

Theo khoản 10, Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 16 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần tuyệt đối không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện điều khiển, đồng thời tăng cường giáo dục, nhắc nhở, giám sát để các em không tự ý sử dụng phương tiện.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên mỗi cung đường để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người dân.

Lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền Luật giao thông tới các em học sinh nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh

Việc xử lý nghiêm hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, để tình trạng này chấm dứt, sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và cộng đồng là yếu tố then chốt. Mỗi phụ huynh cần ý thức rằng một phút dễ dãi có thể dẫn đến những hậu quả không thể bù đắp.

Đinh Thắng