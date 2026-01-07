Không chủ quan với cháy, nổ trên tàu khách mùa lễ hội trên lòng hồ Hòa Bình

Những ngày đầu năm 2026, tại bến cảng du lịch tại xã Thung Nai, không khí chuẩn bị cho mùa du lịch lễ hội trên lòng hồ Hòa Bình đang diễn ra khẩn trương. Bên cạnh việc bảo dưỡng phương tiện, các chủ tàu còn đặc biệt quan tâm và thực hành các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên tuyến đường thủy này.

Ngay thời điểm đầu năm 2026, 100% phương tiện chở khách hoạt động tại bến cảng Thung Nai, xã Thung Nai được cơ quan chức năng kiểm tra đảm bảo an toàn về PCCC trước khi bước vào mùa lễ hội.

Không còn tâm lý chủ quan trước nguy cơ cháy nổ

Được tham gia các lớp tập huấn do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tổ chức, anh Bùi Trần Nam, chủ tàu Phương Nam nhận thấy những kiến thức, kỹ năng về chữa cháy của lực lượng chức năng có ý nghĩa quan trọng trong xử lý sự cố cháy nổ trên phương tiện thủy. “Trước kia, chúng tôi chỉ hiểu rất đơn giản rằng tàu chạy trên mặt nước thì khi xảy ra sự cố cháy có thể múc nước dập lửa. Nhưng sau khi được tập huấn, tôi mới thấy nếu khi xảy ra cháy liên quan đến xăng, dầu, điện hay gas mà không xử lý đúng cách thì dùng nước để dập lửa chưa chắc là giải pháp tối ưu”, anh Nam chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở việc nghe giảng, các chủ phương tiện, thuyền viên còn được trực tiếp thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy, xử lý tình huống chập điện, rò rỉ nhiên liệu trong điều kiện giả định. Qua đó, nhiều người nhận ra những thiếu sót tồn tại lâu nay trên chính phương tiện của mình.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra các thiết bị PCCC trên tàu của anh Bùi Văn Nguyệt.

Theo thống kê, khu vực lòng hồ Hòa Bình hiện có 13 cơ sở lưu trú, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên mặt nước; 301 phương tiện thủy nội địa chở khách dưới 50 người, 32 phương tiện chở khách trên 50 người cùng một số phương tiện chuyên dụng và tàu chở xăng dầu. Tại đây, mật độ phương tiện lớn, hoạt động liên tục trong mùa lễ hội khiến nguy cơ cháy, nổ luôn hiện hữu, nhất là khi nhiều tàu, thuyền sử dụng thiết bị điện công suất lớn, bếp gas, nhiên liệu dễ cháy. Tuy vậy, sau khi được tập huấn, tiếp thu kiến thức, kỹ năng PCCC các chủ tàu đã chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên phương tiện của mình. Theo đó, mỗi buổi sáng anh Bùi Văn Nguyệt, lái tàu du lịch Phương Nam 01 đều dành thời gian kiểm tra toàn bộ bình chữa cháy, họng nước, hệ thống điện và các thiết bị có nguy cơ phát sinh cháy nổ trên tàu. Theo anh Nguyệt, nhận thức về công tác PCCC của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy trên khu vực lòng hồ Hòa Bình hiện nay đã thay đổi rõ rệt. Từ chỗ người ta làm theo thói quen nay đã chuyển sang làm theo quy trình an toàn trong suốt quá trình phương tiện hoạt động. Giờ đây, kiểm tra PCCC là bước bắt buộc trước khi khởi động máy. Nếu chưa yên tâm, tôi chưa cho tàu rời bến.

Cùng chung quan điểm đó, anh Trần Đình Hà, chủ phương tiện chở khách trên vùng lòng hồ Hòa Bình cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ, tôi đã rà soát toàn bộ hệ thống điện, thay mới các thiết bị không đảm bảo an toàn, đầu tư thêm bình chữa cháy chuyên dụng, lắp đặt biển báo và hướng dẫn phòng, chống cháy nổ trên tàu.

Không chỉ chủ động trang bị kiến thức cho bản thân, nhiều chủ tàu còn phổ biến lại các quy tắc an toàn PCCC cho hành khách trước mỗi chuyến đi. Việc này được coi là một phần trong quy trình bảo đảm an toàn trước khi tàu rời bến.

Chủ động khắc phục thiếu sót, siết chặt an toàn phòng cháy

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, đại diện Cảng vụ khu vực Hòa Bình, đến nay, 100% chủ phương tiện hoạt động trên vùng lòng hồ Hòa Bình được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật về PCCC. Nhờ vậy, ý thức tự giác trong phòng ngừa cháy, nổ của các chủ phương tiện được nâng lên rõ rệt. Các phương tiện đều được trang bị đầy đủ thiết bị PCCC, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sẵn sàng sử dụng khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ Cảng vụ khu vực Hòa Bình phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra nơi neo đậu và nhắc nhở chủ các phương tiện thủy chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Toàn cho biết thêm: Trước khi bước vào mùa du lịch lễ hội năm 2026, đơn vị sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức các lớp tập huấn PCCC&CNCH cho 100% chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy chở khách và các phương tiện thủy chuyên dụng hoạt động trên lòng hồ Hòa Bình. Song song với tập huấn sẽ tiến hành kiểm tra thực tế trên từng phương tiện nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở những thiếu sót liên quan đến công tác bảo đảm an toàn PCCC như bình chữa cháy hết hạn, hệ thống vòi nước chưa được bảo dưỡng... Điều đáng ghi nhận là sau khi được hướng dẫn, nhắc nhở, các chủ phương tiện đã nghiêm túc khắc phục. Nhiều chủ tàu đã đầu tư hàng chục triệu đồng để mua sắm mới trang thiết bị PCCC, nâng cấp hệ thống điện, động cơ nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ.

Box: Trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ trong hoạt động du lịch, dịch vụ trên lòng hồ Hòa Bình, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh khuyến cáo: Việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và chủ phương tiện, cơ sở kinh doanh là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Trong đó, đối với tàu thuyền du lịch, chủ phương tiện cần nắm vững và tuân thủ nghiêm các quy định của Luật PCCC&CNCH. Hệ thống điện, động cơ, bình gas phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ; dây dẫn điện cần luồn ống bảo vệ, sắp xếp gọn gàng. Tàu thuyền phải được trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, phao cứu sinh, áo phao theo quy định và thường xuyên kiểm tra khả năng hoạt động. Bên cạnh đó, thuyền viên cần được huấn luyện kỹ năng PCCC, sử dụng thiết bị chữa cháy, thoát nạn và cứu người khi xảy ra sự cố. Nghiêm cấm hút thuốc, sử dụng lửa, đun nấu không người trông coi; không tích trữ xăng, dầu, gas và vật liệu dễ cháy trên tàu; neo đậu đúng khu vực, bảo đảm khoảng cách an toàn. Đối với nhà hàng nổi, cơ sở lưu trú cần rà soát, đánh giá toàn diện điều kiện an toàn PCCC, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, phương án chữa cháy theo quy định hiện hành. Các cơ sở phải trang bị hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy phù hợp và tổ chức tập huấn PCCC, CNCH cho nhân viên.

Mạnh Hùng