500 cư dân nhà ở xã hội tham gia tuyên truyền, thực hành PCCC&CNCH

Chiều tối ngày 25/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Hòa Bình và Ban quản trị Khu nhà ở xã hội Sao Vàng tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, trải nghiệm và thực hành PCCC, CNCH cho người dân đang sinh sống tại tòa nhà. Chương trình thu hút sự tham gia của khoảng 500 công dân thuộc nhiều lứa tuổi đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội Sao Vàng và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cư dân sinh sống xung quanh khu vực.

Người dân khu nhà ở xã hội Sao Vàng, phường Hòa Bình hào hứng tham gia buổi trải nghiệm thực hành PCCC&CNCH

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã truyền đạt những nội dung trọng tâm về mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa cháy nổ, đặc biệt trong bối cảnh dịp Lễ, Tết đang đến gần là thời điểm nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư thường có xu hướng gia tăng. Lực lượng chức năng nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng sống còn cho cư dân, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi tình huống cháy, nổ, sự cố xảy ra.

Tham gia buổi tuyên truyền, trải nghiệm có khoảng 500 cư dân ở mọi lứa tuổi đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội

Người dân được phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, kỹ năng mềm trong ứng phó sự cố, đồng thời được cập nhật tình hình cháy nổ tại các chung cư cao tầng trên cả nước thời gian gần đây. Các nguyên nhân cháy phổ biến tại hộ gia đình như chập điện, bất cẩn khi thắp hương, sơ suất trong đun nấu... được phân tích cụ thể để cư dân dễ ghi nhớ và thay đổi thói quen sinh hoạt.

Bên cạnh đó, lực lượng PCCC cũng hướng dẫn kỹ năng thoát nạn an toàn trong điều kiện có khói, lửa; quy trình xử lý khi nghe chuông báo cháy; cách sử dụng khăn ướt, kỹ thuật di chuyển thấp người để tránh ngạt khói; nguyên tắc tuyệt đối không sử dụng thang máy và thoát nạn bằng cầu thang bộ. Cư dân cũng được trực tiếp quan sát và thực hành thao tác đeo mặt nạ phòng độc dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Các hoạt động trải nghiệm chữa cháy đã trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cư dân sinh sống tại tòa nhà

Phần trọng tâm của chương trình là hoạt động trải nghiệm thực tế, được chia thành nhiều khu vực. Tại khu vực chữa cháy khay xăng và bình gas, cư dân được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy dạng bột và bình CO2, sau đó trực tiếp cầm bình dập tắt đám cháy giả định giúp người dân hiểu rõ hơn về cách thức vận hành thiết bị tại tòa nhà.

Ngoài ra, các cư dân khi tham gia buổi tuyên truyền được tiếp cận các thiết bị như mặt nạ lọc độc, búa, kìm cộng lực và các dụng cụ phá dỡ thô sơ khác đang được trang bị tại chung cư. Cán bộ PCCC hướng dẫn cách sử dụng đúng, an toàn, đồng thời giải đáp các thắc mắc của người dân liên quan đến trang thiết bị và quy trình xử lý sự cố.

Các cán bộ chiến sỹ Đội chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh giải đáp các thắc mắc của người dân liên quan đến hoạt động PCCC và CNCH

Kết thúc buổi thực hành, lực lượng chức năng nhắc nhở cư dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng cháy trong mùa hanh khô, tuân thủ nội quy an toàn PCCC và chủ động phát hiện, báo tin khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Qua chương trình, người dân Khu nhà ở xã hội Sao Vàng đã được trang bị đầy đủ hơn về kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát hiểm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trong cộng đồng.

Mạnh Hùng