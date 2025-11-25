Giữ bình yên vùng giáp ranh

Xã Liên Sơn sau sáp nhập có diện tích 120 km2, dân số gần 32.000 người. Liên Sơn giáp ranh với một số xã của thành phố Hà Nội, có tuyến quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh chạy qua nên công tác đảm bảo an ninh trật tự gặp không ít khó khăn, thách thức.

Công an xã Liên Sơn tăng cường giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng chúng tôi đi thực tế, Trung tá Lê Thanh Liêm - Phó trưởng Công an xã Liên Sơn cho biết: Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2025, xã Liên Sơn đón khoảng 85.000 lượt khách du lịch. Để bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, Công an xã xây dựng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt chú trọng những địa điểm thường xuyên có khách nước ngoài lưu trú. Từ ngày 1/7 đến nay, Công an xã tiến hành kiểm tra 28/36 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Song song với công tác kiểm tra, lực lượng Công an xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là trong khai báo lưu trú, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; khuyến khích các cơ sở đầu tư hệ thống camera an ninh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt là với địa bàn giáp ranh, có các tuyến quốc lộ chạy qua tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm nên Công an xã tăng cường công tác tuần tra vào các giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Từ sau ngày sáp nhập đến nay, Công an xã đã vận động thu hồi, giao nộp 2 khẩu súng tự chế, 1 lựu đạn mỏ vịt, 3 viên đạn, 2 quả pháo nổ. Công an xã tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 trường hợp về hành vi vận chuyển, thải gia súc bị bệnh, chết ra môi trường với số tiền 5,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã tập trung quản lý nghiêm, giáo dục tốt, giúp người chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Hiện nay, trên địa bàn xã có 46 trường hợp đang thi hành án hình sự tại cộng đồng, trong đó có 1 trường hợp hoãn thi hành án, 1 trường hợp cải tạo không giam giữ, 1 trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ và 43 trường hợp hưởng án treo. Các trường hợp trên đều được Công an xã thường xuyên nắm tình hình, lập hồ sơ quản lý, giám sát, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành án tiến bộ, ổn định cuộc sống. Định kỳ hằng quý, Công an xã tiến hành rà soát, điểm danh, kiểm diện toàn bộ số đối tượng đang chấp hành án, bảo đảm công tác quản lý chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong 10 tháng năm 2025, Công an xã Liên Sơn đã phát hiện, xử lý 10 vụ/25 đối tượng liên quan đến trật tự xã hội. Nguyên nhân phát sinh các vụ việc chủ yếu do một bộ phận người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế, ý thức cảnh giác chưa cao; công tác phòng ngừa xã hội trên một số mặt còn hạn chế.

Trước thực tế đó, Công an xã Liên Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, pháp luật cho người dân thông qua các hoạt động như tuyên truyền trực tiếp, trên mạng xã hội; phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phối hợp với các nhà trường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh trên địa bàn xã... Đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra các điểm “nóng”, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, giữ bình yên vùng giáp ranh.

Dương Liễu