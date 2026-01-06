Lĩnh 10 năm tù vì dùng búa đánh em họ

Ngày 6/1, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Quách Đức Cương (SN 1974), trú tại xóm Cáp, xã Cao Dương về tội giết người theo khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Quách Đức Cương tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Quách Đức Cương và anh Bùi Văn Hậu (SN 1982), cùng trú tại xóm Cáp, xã Cao Dương; Hậu là em họ của bị cáo. Khoảng 13 giờ ngày 6/5/2025, sau khi uống rượu trong xóm, Cương về nhà nghỉ. Do cửa phòng ngủ bị khóa, Cương dùng tay đấm vỡ kính nhưng vẫn không vào được nên ra sân gọi điện bảo Hậu sang chơi, nói chuyện. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Hậu đi xe mô tô đến nhà Cương. Cương lấy bia ra mời, cả hai vừa uống bia vừa trao đổi việc nhờ Hậu thi công công trình xây dựng. Trong lúc nói chuyện, Cương nhắc lại mâu thuẫn cũ, cho rằng khoảng tháng 9/2024, Hậu từng dùng gậy đánh vào đầu mình; đồng thời bức xúc việc đầu tháng 5/2025, Hậu bán đất nhưng không chia tiền môi giới nên tức giận.

Khi thấy Hậu vào phòng khách bấm điện thoại, Cương ra hiên cầm một chiếc búa đinh dài 37cm, chuôi gỗ, đầu kim loại, nặng khoảng 1kg rồi bất ngờ áp sát và đập mạnh trúng vùng đầu anh Hậu khiến nạn nhân ngã, chảy nhiều máu. Cương tiếp tục chửi và dùng chân đạp lên bụng anh Hậu, rồi cầm búa gõ liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu. Sau đó, bị cáo còn tiếp tục dùng búa đánh vào vùng trán và người nạn nhân.

Sau khi gây án, Cương bỏ ra ngoài sân. Khi thấy anh Hậu bị thương nặng, nằm bất động, Cương gọi điện báo cho người thân. Anh Hậu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cùng ngày, người thân anh Hậu đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra xác định, video trích xuất từ camera gia đình bị cáo ghi lại toàn bộ hành vi phạm tội không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa. Kiểm tra nồng độ cồn lúc 21 giờ 55 phút ngày 6/5/2025 cho thấy Quách Đức Cương có nồng độ cồn 0,321 mg/l khí thở. Kết luận giám định pháp y xác định anh Bùi Văn Hậu bị tổn thương cơ thể 53%, với nhiều chấn thương nặng vùng sọ não, để lại di chứng liệt nửa người trái.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình đã bồi thường cho bị hại 235 triệu đồng và bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Quách Đức Cương 10 năm tù về tội giết người.

Mạnh Hùng