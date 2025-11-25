Quân khu 2 tuyên dương các tập thể , cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác quần chúng giai đoạn 2021 – 2025

Tối 25/11, Quân khu 2 tổ chức Chương trình tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác quần chúng giai đoạn 2021 – 2025.

Dự, chỉ đạo chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Đại tá Khổng Đình Tám - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Trần Thị Thu Hiền - Phó trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; Thượng tá Nguyễn Thị Thanh - Phó trưởng ban Phụ nữ Quân đội; thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu giao lưu tại chương trình.

Chương trình diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của toàn quân nói chung và cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động trong LLVT Quân khu 2 nói riêng hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phụ nữ, Công đoàn trong Quân đội, giai đoạn 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu dự tại hội trường Quân khu và các điểm cầu được theo dõi và giao lưu với Thiếu tá Trần Văn Nguyên - “Thủ lĩnh” thanh niên của Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316); Thượng tá QNCN Phạm Thị Lệ Thanh - Người chèo lái phong trào “Ba đẹp” của phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang; Thiếu tá QNCN Phạm Thành Nhơn - Người “thắp lửa hy vọng” cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 109; Trung úy Phan Tiến Hùng, cán bộ chỉ huy 10 chiến sĩ xung kích vào “tâm lũ” xã Xa Dung ứng cứu người dân trong đêm tối và Thượng úy Lỷ Văn Trung, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Các cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu phối hợp biểu diễn ca khúc “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Thông qua những câu chuyện thực tiễn, kinh nghiệm quý báu trong tham mưu, tổ chức, triển khai công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn ở các cơ quan, đơn vị đã khẳng định họ là những đoàn viên thanh niên xung kích, những đoàn viên công đoàn tận tâm, những hội viên phụ nữ năng động, sáng tạo tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị. Và là “Những ngôi sao xanh” tỏa sáng trong các tổ chức quần chúng LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trao khen thưởng của Chính ủy Quân khu cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Đại tá Khổng Đình Tám trao khen thưởng của Chính ủy Quân khu cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Chương trình đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công tác quần chúng. Trực tiếp cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Tô Quang Hanh và Đại tá Nguyễn Văn Minh trao khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Thượng tá Đỗ Quốc Tuấn và Đại tá Trần Thị Thu Hiền trao khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại chương trình, Quân khu 2 đã khen thưởng cho 38 tập thể và 88 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác quần chúng giai đoạn 2021 – 2025.

HUY THẮNG