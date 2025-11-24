Biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2022 – 2025

Sáng 24/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2022 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng và một số Cục thuộc Bộ Công an; thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh; lãnh đạo UBND các xã, phường cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Giai đoạn 2022 - 2025, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp quan trọng nhằm xây dựng và phát triển các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, hướng dẫn triển khai hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng mô hình phù hợp đặc điểm từng địa phương; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 38 loại mô hình đảm bảo ANTT, phân bố đa dạng tại các địa bàn trong tỉnh, nổi bật như: “5 tự quản về ANTT”; “4 an toàn về ANTT”; “Hội đồng bảo vệ ANTT”; “Liên kết đảm bảo ANTT”; “Camera an ninh”; “Bản Mông bình yên”; “Tiếng chuông bình yên”...; có 76 điển hình tiên tiến, hoạt động tích cực và hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Các mô hình, điển hình tiên tiến đã góp phần quan trọng vào ổn định chính trị cơ sở, thu hẹp nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong triển khai chủ trương, chính sách về bảo vệ ANTT, trở thành điểm tựa cho Nhân dân trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định: Hội nghị biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2022 - 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện rõ nét sự quan tâm của tỉnh và Bộ Công an trong thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới. Đây không chỉ là dịp để ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến mà còn là cơ hội để học tập, trao đổi kinh nghiệm quý báu, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Mỗi tấm gương được biểu dương tại hội nghị sẽ là những ngọn lửa có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong thời gian tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong công tác xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Các đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục gia tăng. Ở trong nước, các yếu tố phức tạp về ANTT còn tiềm ẩn; công tác bảo đảm an ninh quốc gia đặt ra nhiều vấn đề mới hơn. Tại Phú Thọ, sau sáp nhập, tỉnh bước vào một giai đoạn phát triển mới với tiềm lực mạnh mẽ hơn, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Từ đó, đặt ra yêu cầu mới cho công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đặc biệt là lực lượng Công an cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nói chung và công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào nói riêng. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình.

Tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng và tính bền vững của các mô hình hoạt động hiệu quả; thanh loại, kết thúc các mô hình hoạt động không hiệu quả, không còn phù hợp. Nghiên cứu xây dựng các mô hình mới gắn với điều kiện đặc thù của từng địa phương, lĩnh vực, vùng miền, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, khu vực đô thị lớn. Nâng cao quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an Nhân dân với Quân đội Nhân dân và các ngành, các cấp trong xây dựng phong trào. Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, bảo vệ ANTTQ, góp phần lan toả, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách, làm nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến ở cơ sở... Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, phân loại các mô hình, điển hình tiên tiến và sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Các đồng chí bày tỏ tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và quyết tâm chính trị cao nhất, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nói chung, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình nói riêng ở Phú Thọ sẽ đạt được nhiều kết quả, thành tích hơn nữa, không chỉ giữ vững mà còn phát triển lên một tầm cao mới, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập trở thành địa phương mạnh về kinh tế, vững về chính trị, ổn định về an ninh trật tự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh

Tại hội nghị, 15 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 19 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Anh Thơ