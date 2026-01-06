Tăng cường kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, hạn chế oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Xác định công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là khâu quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra cùng cấp và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Thông qua việc kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu, Viện kiểm sát kịp thời phát hiện những vi phạm trong quá trình thụ lý, xác minh, phân loại nguồn tin, từ đó ban hành yêu cầu, kiến nghị khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Viện trưởng đã phân công Kiểm sát viên trực tiếp phụ trách tại 8 xã, phường trên địa bàn, đảm bảo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Kiểm sát viên theo dõi, quản lý chặt chẽ các nguồn tin về tội phạm; thường xuyên rà soát các vụ việc quá hạn, phức tạp, kéo dài để yêu cầu Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết. Qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm và phòng ngừa sai sót từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm tại Công an xã Mường Thàng.

Theo thống kê, trong năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 đã kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết 263 tin báo tố giác về tội phạm, giảm 98 tin so với cùng kỳ năm trước (263/361 tin báo, tố giác về tội phạm), trong đó số cũ 39 tin báo; thụ lý mới 221 tin báo tố giác về tội phạm; phục hồi giải quyết 5 tin báo; chuyển đi 4 tin báo; chuyển đến 2 tin báo. Cơ quan điều tra đã giải quyết 238 tin báo tố giác về tội phạm đạt 90,5%, trong đó, khởi tố 137 tin báo tố giác về tội phạm; không khởi tố 85 tin báo tố giác về tội phạm; tạm đình chỉ 16 tin báo tố giác về tội phạm; đang giải quyết 25 tin báo tố giác về tội phạm (không có trường hợp tố giác, tin báo quá hạn).

Trong quá trình kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 238 yêu cầu xác minh yêu cầu xác minh đối với Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Tiến hành Kiểm sát trực tiếp 6 lượt tại Cơ quan điều tra. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại như: Chậm phân loại nguồn tin, gia hạn thời hạn xác minh chưa đúng quy định, chưa thông báo đầy đủ kết quả giải quyết nguồn tin cho người tố giác, báo tin.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra cùng cấp trong việc rà soát, giải quyết các nguồn tin phức tạp, kéo dài. Tập trung rà soát, giải quyết kịp thời các tin báo đang thụ lý và các tin báo tạm đình chỉ trong giai đoạn trước đây, đơn vị đã ban hành 2 yêu cầu khởi tố vụ án; 9 yêu cầu giải quyết tin báo tạm đình chỉ. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 7 kiến nghị vi phạm, tổng hợp vi phạm, 3 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, 100% kiến nghị được Cơ quan điều tra và các cơ quan hữu quan tiếp thu, khắc phục kịp thời, góp phần quan trọng bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 Nguyễn Hữu Thạch nhấn mạnh: “Việc kiểm sát chặt chẽ công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề cho việc giải quyết đúng đắn các vụ án hình sự. Lãnh đạo Viện luôn quán triệt Kiểm sát viên phải chủ động kiểm sát ngay từ đầu, bám sát tiến độ giải quyết từng nguồn tin, kịp thời ban hành yêu cầu, kiến nghị để bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

Thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong từng khâu công tác. Phấn đấu 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, quản lý án, theo dõi nguồn tin về tội phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

