Mường Bi tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã và nguồn thủy sản

Ngày 25/11, Công an xã Mường Bi phối hợp lực lượng kiểm lâm ra quân tuyên truyền, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các thôn, bản trên địa bàn xã.

Tổ công tác tuyên truyền cho hộ kinh doanh trên địa bàn xã Mường Bi

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, phòng ngừa hành vi săn bắt, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, Tổ công tác đã tuyên truyền trực tiếp cho 165 lượt người dân về các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, khai thác thủy sản, các hành vi bị nghiêm cấm như bẫy, bắn, bắt, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã; khai thác thủy sản bằng xung điện, chất nổ hoặc hóa chất độc hại.

Đồng thời, người dân được giải thích rõ những tác động tiêu cực của việc săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã đối với môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe con người. Bên cạnh tuyên truyền, đã vận động 75 hộ dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã và không khai thác thủy sản trái phép.

Thông qua hoạt động tuyên truyền trực tiếp đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Mường Bi.

