Mường Bi tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã và nguồn thủy sản

{title}
{publish}
{head}
Ngày 25/11, Công an xã Mường Bi phối hợp lực lượng kiểm lâm ra quân tuyên truyền, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các thôn, bản trên địa bàn xã.
Tổ công tác tuyên truyền cho hộ kinh doanh trên địa bàn xã Mường Bi
Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, phòng ngừa hành vi săn bắt, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, Tổ công tác đã tuyên truyền trực tiếp cho 165 lượt người dân về các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, khai thác thủy sản, các hành vi bị nghiêm cấm như bẫy, bắn, bắt, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã; khai thác thủy sản bằng xung điện, chất nổ hoặc hóa chất độc hại.
Đồng thời, người dân được giải thích rõ những tác động tiêu cực của việc săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã đối với môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe con người. Bên cạnh tuyên truyền, đã vận động 75 hộ dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã và không khai thác thủy sản trái phép.
Thông qua hoạt động tuyên truyền trực tiếp đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Mường Bi.
Đinh Thắng
baophutho.vn Ngày 26/11, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị Đại biểu các tổ chức quần chúng giai đoạn 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trung...
baophutho.vn Trong thời đại số, nơi mỗi chiếc điện thoại thông minh đều có thể trở thành một “tòa soạn mini”, việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã trở...
baophutho.vn Sau sáp nhập, xã An Nghĩa có địa bàn rộng, dân cư đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT. Trước tình hình đó, lực lượng công an xã đã nỗ lực khắc...
baophutho.vn Trong thời gian gần đây, tình trạng người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh. Không ít...
baophutho.vn Tối 25/11, Quân khu 2 tổ chức Chương trình tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác quần chúng giai đoạn 2021 – 2025.
baophutho.vn Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm đánh bạc trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, từ sới bạc tự phát đến các trò chơi trực tuyến...
baophutho.vn Chiều tối ngày 25/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Hòa...