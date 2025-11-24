Hủy nổ an toàn quả bom hơn 1 tấn được phát hiện gần cầu Việt Trì

Ngày 24/11, tại thao trường huấn luyện thuộc phường Tân Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hủy nổ thành công quả bom có trọng lượng hơn 1 tấn được người dân phát hiện trên sông Lô, gần khu vực cầu Việt Trì, thuộc phường Thanh Miếu. Đây là một trong những quả bom có kích thước lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng vận chuyển quả bom từ phường Thanh Miếu về thao trường huấn luyện tại phường Tân Hòa để hủy nổ

Trước đó, vào ngày 17/11/2025, người dân khu Hồng Hà 2, phường Thanh Miếu phát hiện quả bom nằm sâu dưới nước gần cầu Việt Trì và đưa về bờ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đã có mặt tại hiện trường và xác định đây là phần thân còn lại của quả bom phá loại M118 còn tồn sót do quân đội Mỹ sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam.

Lực lượng chức năng xác định đây là phần thân của quả bom M118 do Mỹ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh

Phần còn lại của quả bom có chiều dài khoảng 2m, đường kính khoảng 60cm, trọng lượng khoảng 1,2 tấn, bên trong có chứa khoảng 1 tấn thuốc nổ mạnh tritonal. Đây là loại bom có sức công phá lớn được không quân Mỹ thường dùng để phá hủy công trình, gây sát thương người và phương tiện trên mặt đất.

Do có trọng lượng lớn nên lực lượng chức năng phải sử dụng phương tiện cơ giới để đưa vào khu vực hủy nổ

Bom M118 có cấu tạo gồm thân bom, đuôi bom và ngòi nổ. Khảo sát ban đầu cho thấy quả bom vẫn còn ngòi nổ, chưa bị tác động từ môi trường nước hoặc va chạm từ bên ngoài. Do đó, mức độ nguy hiểm được đánh giá ở mức rất cao, trực tiếp đe dọa đến an toàn của người dân, các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Để hủy nổ quả bom này, lực lượng Công binh đã phải sử dụng tới 16kg thuốc nổ loại mạnh để kích nổ

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương triển khai lực lượng công binh và các bộ phận liên quan đến hiện trường. Lực lượng quân sự phối hợp với công an, chính quyền phường Thanh Miếu tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông đường thủy và đường bộ qua khu vực cầu Việt Trì. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đã lên phương án trục vớt và tiêu hủy quả bom nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 24/11, quả bom đã được vận chuyển từ khu vực phường Thanh Miếu về thao trường huấn luyện ở phường Tân Hòa để tiến hành hủy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Mạnh Hùng