Bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc

Sáng 20/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc.

Tại buổi huấn luyện, cán bộ Phòng PCCC&CNCH đã phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở y tế; hướng dẫn phương pháp quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy; kỹ năng nhận diện nguy cơ cháy nổ tại khu khám, điều trị, khu lưu trú bệnh nhân và khu vực chứa thiết bị y tế đặc thù.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn các thiết bị chữa cháy chuyên dụng

Đối với Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, lớp bồi dưỡng tập trung vào việc nâng cao khả năng chỉ huy, triển khai lực lượng ban đầu; thực hành thành thạo các thao tác sử dụng bình chữa cháy, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, cách thức phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi xảy ra sự cố. Các thành viên đội cơ sở được rèn luyện kỹ năng đánh giá tình huống, hướng dẫn thoát nạn, bảo vệ tài sản và tổ chức sơ tán bệnh nhân trong điều kiện khó khăn.

Thành viên Đội PCCC cơ sở thực hành sử dụng lăng vòi chữa cháy

Song song với phần lý thuyết, chương trình có nội dung thực hành dập tắt đám cháy giả định, triển khai đội hình chữa cháy và xử lý tình huống cứu nạn cứu hộ. Qua đó, đội ngũ y, bác sĩ và Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở được củng cố kiến thức, nâng cao khả năng ứng phó ban đầu, giảm thiểu rủi ro khi có cháy nổ xảy ra.

Cán bộ y, bác sĩ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc thực hành kỹ năng chữa cháy

Thông qua huấn luyện góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng và sự phối hợp giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở, đảm bảo an toàn phòng cháy tại bệnh viện - nơi tập trung đông bệnh nhân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Kim Liên