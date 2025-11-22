Mô hình “5 tự quản về an ninh trật tự” ở Tam Dương

Mô hình “5 tự quản về an ninh trật tự” được triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 5 nội dung tự quản gồm: Phòng, chống tội phạm; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đô thị; Quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng. Tại xã Tam Dương, mô hình này được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công an xã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh.

Sau sáp nhập từ 4 xã, thị trấn (Hợp Hòa, Kim Long, Đạo Tú, Hướng Đạo), xã Tam Dương có diện tích hơn 4.400 ha, gần 13.000 hộ với 48 khu dân cư. Địa bàn rộng, tiếp giáp với nhiều xã, phường lại nằm trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2B, 2C... Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, xã đã ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai và thành lập Ban Chỉ đạo mô hình gồm 18 thành viên, trong đó Bí thư Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt để huy động lực lượng thanh niên xung kích tham gia, thúc đẩy mô hình phát triển, hoạt động hiệu quả.

Đoàn xã hiện có 1.200 đoàn viên, sinh hoạt tại 48 chi đoàn. Đoàn viên luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào cách mạng của địa phương. Đặc biệt, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói chung, thực hiện và đi đầu trong triển khai các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; là nòng cốt để xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của địa phương.

Đồng chí Phan Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã cho biết: Xã đã có nhiều chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn thanh niên thực hiện các nội dung cụ thể, thiết thực để thực hiện mô hình. Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình đã tổ chức lồng ghép những nội dung tự quản vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, trong đó trực tiếp các đồng chí cảnh sát khu vực tham gia buổi sinh hoạt để chia sẻ, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình trên địa bàn, những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và biện pháp phòng tránh, thông tin về tác hại của các tệ nạn xã hội... Ngoài ra, xã chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức 16 buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao kiến thức pháp luật cho 900 đoàn viên; xây dựng 3 tủ sách pháp luật thanh niên; 5 buổi tư vấn pháp luật miễn phí cho 146 đoàn viên... từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Đặc biệt, để mô hình đi vào thực chất, Đoàn thanh niên xã phối hợp Công an xã triển khai nội dung trọng tâm là quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, với mục tiêu “3 không”: Không bỏ học - Không mắc tệ nạn xã hội - Không vi phạm pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên xã thông tin: “Qua rà soát, đang có 36 thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, phân công đoàn viên tiếp cận, động viên; phối hợp với gia đình, ban, ngành, tổ chức để tư vấn, hỗ trợ hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho các đoàn viên này. Nhờ đó, 3 học sinh đã quay lại trường học, 14 thanh niên có việc làm ổn định tại doanh nghiệp, 11 thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình”.

Cùng với đó, đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia các nội dung tự quản khác của mô hình và được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, xã Tam Dương tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình “5 tự quản về an ninh trật tự”, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động Nhân dân tham gia mô hình để thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển. Đoàn thanh niên tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần chủ động, xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Lệ Oanh