Cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản dịp cuối năm

Những tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng, hoạt động tinh vi, manh động; chỉ cần người dân, doanh nghiệp lơ là trong bảo vệ tài sản là dễ bị các đối tượng lợi dụng phạm tội.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản dịp cuối năm

Ngày 8/11, Công an xã Bình Tuyền tiếp nhận tin báo của anh Thào A Giàng, sinh năm 2005, trú tại thôn Suối Giao, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, hiện là công nhân Công ty TNHH Compal Việt Nam, về việc bị mất trộm xe mô tô tại bãi gửi xe ngoài trời của doanh nghiệp. Theo trình bày, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 3/11/2025, anh Giàng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu trắng đen, không gắn biển kiểm soát, gửi tại bãi xe rồi vào ca làm việc. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi tan ca, anh ra lấy xe thì phát hiện phương tiện đã bị kẻ gian lấy trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Tuyền đã chủ động phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện và Công an xã Bình Xuyên khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập dữ liệu liên quan. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Duy Minh, sinh năm 2004, trú tại thôn Đồng Đầm, phường Xuân Hòa là công nhân thời vụ của chính doanh nghiệp nơi xảy ra vụ việc. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như quá trình đấu tranh, Minh đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô của anh Thào A Giàng.

Không chỉ xảy ra trong các khu công nghiệp, tình trạng trộm cắp tài sản thời gian này còn có xu hướng gia tăng tại các khu dân cư, khu vực công cộng. Trong đó, điển hình là vụ việc xảy ra ngày 12/11 tại xã Bình Nguyên. Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến đường ĐT305B, tổ công tác Công an xã Bình Nguyên phát hiện một người đàn ông đang có hành vi trộm cắp dây tiếp địa của hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực cầu Lò Cang, thôn 2, xã Bình Nguyên. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở khống chế, bắt giữ đối tượng ngay tại hiện trường. Danh tính đối tượng được xác định là Đỗ Anh Giang, sinh năm 1993, trú tại thôn Vĩnh Phượng, xã Bình Xuyên. Đối tượng này có hành vi trộm cắp 29,7 mét dây tiếp địa bằng đồng.

Theo cơ quan công an, thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn biến khá phức tạp, tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân, nhất là tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp, tuyến đường vắng, công trình công cộng để ra tay. Khi gây án, chúng thường sử dụng xe không gắn biển kiểm soát, che kín mặt, đeo găng tay, chuẩn bị sẵn công cụ và lựa chọn thời điểm ít người qua lại nhằm tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Công an xã Hội Thịnh tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn chủ yếu là hình thức đột nhập nhà dân, trộm xe máy, trộm cắp tại các doanh nghiệp, công trình xây dựng... Đối tượng trộm cắp phần lớn là thanh niên không có việc làm ổn định, ăn chơi, đua đòi, nghiện trò chơi điện tử, trong đó, một số đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản.

Trước thực trạng đó, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân.

Mới đây, Công an xã Hội Thịnh đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể địa phương tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, lừa đảo trên không gian mạng và trộm cắp tài sản cho gần 300 người dân tại thôn Cuối và thôn Chùa. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ công an đã cung cấp thông tin cụ thể về tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn người dân cách nhận biết, phòng ngừa hiệu quả, qua đó giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn. Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an cơ sở tiếp tục tăng cường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh, trật tự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản; không để tài sản giá trị trong phương tiện, gửi xe nơi an toàn, khóa cửa cẩn thận. Doanh nghiệp cần tăng cường bảo vệ, lắp camera, chiếu sáng và nhắc nhở người lao động. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo cơ quan công an để đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là dịp cuối năm.

Lê Minh