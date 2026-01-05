Ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Ngày 5/1, tại Bộ CHQS tỉnh, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Các đại biểu thực hiện ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác dân vận giai đoạn 2026-2030.

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, hằng năm, có hàng trăm lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền đậm nét, sâu rộng về công tác quân sự - quốc phòng và dân vận được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, đảm bảo định hướng chính trị, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2 Đào Ngọc Phương phát biểu tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, theo quy chế phối hợp mới, Cục Chính trị Quân khu 2 sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhận định, đánh giá tình hình tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Quân khu và nhiệm vụ phát triển KT-XH, quân sự, quốc phòng của địa phương.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn. Phối hợp với cơ quan báo chí tăng cường tin, bài, phóng sự về hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu và các địa phương. Tạo điều kiện về mọi mặt để phóng viên, biên tập viên tác nghiệp, đưa tin về hoạt động quân sự, quốc phòng.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao đổi thông tin, thống nhất với Cục Chính trị Quân khu 2 đánh giá tình hình tác động đến kết quả phát triển KT-XH ở địa phương; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, nắm tình hình dư luận trong Nhân dân.

Kịp thời tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam; đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các đơn vị quân đội gắn với phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa”.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ phát triển KT-XH, quân sự, quốc phòng địa phương. Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm trên các phương tiện; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu và địa phương.

Liên kết trang báo điện tử, tiếp sóng nội dung chương trình các chương trình của Báo - Truyền hình Quân khu 2 với Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và toàn dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lê Minh