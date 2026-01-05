Công an xã Yên Thủy: Bám địa bàn, gần nhân dân, giữ vững thế trận an ninh cơ sở

Sau hơn nửa tháng ra quân cao điểm bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện chính trị, bầu cử và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Yên Thủy đã tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững bình yên địa bàn.

Lực lượng Công an và Quân sự xã Yên Thủy phối hợp triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Xã Yên Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hàng Trạm, xã Phú Lai và xã Lạc Thịnh, với địa bàn rộng, dân cư đông, tiềm ẩn nhiều thách thức về ANTT. Trung tá Bùi Thanh Quang, Phó Trưởng Công an xã Yên Thủy cho biết, lực lượng Công an xã đã chủ động bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định ANTT từ cơ sở.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã tập trung phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nổi lên như trộm cắp, ma túy, bạo lực gia đình, vi phạm TTATGT, pháo nổ và PCCC; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để phát sinh điểm nóng về ANTT.

Công an xã Yên Thủy gọi hỏi, răn đe các thanh thiếu niên hư trên địa bàn

Song song với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Yên Thủy đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm, phát hiện và tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Thông qua các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa, trường học, chợ dân sinh và khu dân cư, pháp luật được đưa đến gần hơn với người dân, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật ở cơ sở. Trung tá Bùi Thanh Quang cho biết, Công an xã tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ban quản lý các mô hình an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng trong bảo vệ ANTT. Các mô hình như “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả; đặc biệt, mô hình “xã không có ma túy” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Thực tiễn cho thấy tinh thần chủ động, kịp thời và kiên quyết của lực lượng Công an xã đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Điển hình, ngày 9/10/2025, trong quá trình tuần tra, Công an xã Yên Thủy phát hiện nhóm 15 thanh thiếu niên tụ tập tại một quán bi-a khu vực giáp ranh xã Lạc Sơn, có dấu hiệu chuẩn bị gây rối, đánh nhau để quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Nhóm đối tượng sử dụng 5 xe mô tô không biển kiểm soát, che kín mặt, mang theo hung khí, vừa di chuyển vừa nẹt pô, lạng lách, chiếu laser đe dọa người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Công an xã đã khẩn trương xác minh, triệu tập các đối tượng, thu giữ phương tiện, hung khí và bàn giao hồ sơ cho Phòng CSHS Công an tỉnh xử lý theo quy định, qua đó kịp thời ngăn chặn từ sớm các hành vi gây mất trật tự công cộng.

Cán bộ Công an xã Yên Thủy hướng dẫn hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn đăng ký khách khi đến thuê phòng nghỉ

Theo thống kê, năm 2025, trên địa bàn xã Yên Thủy xảy ra 19 vụ vi phạm pháp luật, gồm 8 vụ về trật tự xã hội với 39 đối tượng; 3 vụ kinh tế – tham nhũng với 7 đối tượng; 6 vụ liên quan đến ma túy với 15 đối tượng và 2 vụ vi phạm giao thông đường bộ. Ngoài ra, Công an xã đã phát hiện, xử phạt hành chính 5 vụ với 12 đối tượng. Thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy, lực lượng Công an tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; hiện quản lý 12 đối tượng nghiện ngoài cộng đồng, 5 người sau cai và 12 đối tượng tù tha liên quan đến ma túy. Hơn 30 buổi tuyên truyền đã được tổ chức, thu hút trên 7.000 lượt người dân, nhất là thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa trong cộng đồng.

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Thủy đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.

Mạnh Hùng