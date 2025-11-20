Quốc phòng - An ninh
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo với Viện Kỹ thuật Hải quân

Chiều 20/11, tại Hải Phòng, Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức hội nghị ký kết, phối hợp tuyên truyền biển đảo (TTBĐ) với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ. Dự, chỉ đạo hội nghị có Đại tá Bùi Đình Tiệp - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đây là nội dung thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân về việc điều chỉnh phân công thực hiện Chương trình phối hợp TTBĐ giữa các đơn vị trong Quân chủng sau sắp xếp, điều chỉnh tổ chức bộ máy Nhà nước, đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội và tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị Hải quân; Hướng dẫn của Cục Chính trị Hải quân về việc điều chỉnh phân công đảm nhiệm phối hợp TTBĐ trong giai đoạn mới.

Trong Chương trình ký kết giữa Viện Kỹ thuật Hải quân với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ năm 2026, hai đơn vị thống nhất tập trung vào 6 nội dung lớn đó là: Thực hiện công tác tuyên truyền biển đảo, kết hợp thu hút nguồn nhân lực bằng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp tổ chức giao lưu kết nghĩa; tổ chức tham gia các đoàn ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan lịch sử truyền thống, tham gia sáng tác về đề tài biển đảo, người chiến sĩ Hải quân; thực hiện công tác tổng hợp báo cáo theo quy định và sơ kết hằng năm.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo với Viện Kỹ thuật Hải quân

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

