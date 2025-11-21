Liên tiếp xảy ra các vụ cháy do chập điện

{title}
{publish}
{head}
Chỉ trong 3 ngày (19 - 21/11), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 vụ cháy được xác định nguyên nhân do chập điện.
Hiện trường vụ cháy nhà dân tại thôn Hồi Cương, xã Vĩnh Phú.
Cụ thể, vào chiều 19/11 đã xảy ra vụ cháy nhà của gia đình ông Nguyễn Văn L. ở thôn Hồi Cương, xã Vĩnh Phú. Trong sáng 20/11 tiếp tục xảy ra 2 vụ cháy nhà của gia đình ông Nguyễn Quốc T. ở thôn Tân Tiến, xã Sơn Đông và ông Nguyễn Văn B. ở thôn Xuân Chiếm, xã Tề Lỗ. Đến rạng sáng 21/11 xảy ra cháy khu vực chăn nuôi gà của gia đình ông Nguyễn Văn T. ở thôn Đồng Lực, xã Hoàng An.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chữa cháy nhà dân, không để đám cháy lan rộng.
Các vụ cháy may mắn không có thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa cũng đã thiêu rụi, làm hư hỏng tài sản tại các gia đình như: giường, tủ, bếp ga, nồi cơm điện, quạt.. và làm vỡ cửa kính, nứt tường; đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế.
Hệ thống điện và nhiều thiết bị hư hỏng sau vụ cháy khu chăn nuôi gà ở thôn Đồng Lực, xã Hoàng An.
Liên tiếp các vụ cháy do chập điện trong thời gian qua và 3 ngày gần đây cho thấy, người dân cần quan tâm hơn đến an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.
Cẩm Lệ
baophutho.vn Mô hình “5 tự quản về an ninh trật tự” được triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 5 nội...
baophutho.vn Sáng 21/11, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 10 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
baophutho.vn Ngăn chặn tình trạng mua, bán hóa đơn trái phép là một trong những nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ nguồn thu...
baophutho.vn Chiều 20/11, tại Hải Phòng, Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức hội nghị ký kết, phối hợp tuyên truyền biển đảo (TTBĐ) với Ban Tuyên giáo và Dân vận...
baophutho.vn Sáng 20/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp...
baophutho.vn Sáng 20/11, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 * 20/11/2025). Dự buổi gặp mặt có...
baophutho.vn Thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương, ngày 14/11/2025, Chủ tịch UBND...