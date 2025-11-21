Quốc phòng - An ninh
Liên tiếp xảy ra các vụ cháy do chập điện

Chỉ trong 3 ngày (19 - 21/11), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 vụ cháy được xác định nguyên nhân do chập điện.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy do chập điện

Hiện trường vụ cháy nhà dân tại thôn Hồi Cương, xã Vĩnh Phú.

Cụ thể, vào chiều 19/11 đã xảy ra vụ cháy nhà của gia đình ông Nguyễn Văn L. ở thôn Hồi Cương, xã Vĩnh Phú. Trong sáng 20/11 tiếp tục xảy ra 2 vụ cháy nhà của gia đình ông Nguyễn Quốc T. ở thôn Tân Tiến, xã Sơn Đông và ông Nguyễn Văn B. ở thôn Xuân Chiếm, xã Tề Lỗ. Đến rạng sáng 21/11 xảy ra cháy khu vực chăn nuôi gà của gia đình ông Nguyễn Văn T. ở thôn Đồng Lực, xã Hoàng An.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy do chập điện

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chữa cháy nhà dân, không để đám cháy lan rộng.

Các vụ cháy may mắn không có thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa cũng đã thiêu rụi, làm hư hỏng tài sản tại các gia đình như: giường, tủ, bếp ga, nồi cơm điện, quạt.. và làm vỡ cửa kính, nứt tường; đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy do chập điện

Hệ thống điện và nhiều thiết bị hư hỏng sau vụ cháy khu chăn nuôi gà ở thôn Đồng Lực, xã Hoàng An.

Liên tiếp các vụ cháy do chập điện trong thời gian qua và 3 ngày gần đây cho thấy, người dân cần quan tâm hơn đến an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

