Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 21/11, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 10 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên của Viện KSND khu vực 10 không ngừng nỗ lực, phát huy năng lực để đạt mục tiêu đề ra. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 100% chi tiêu cơ bản và các chỉ tiêu bổ sung về đánh giá công tác nghiệp vụ, trong đó vượt 47 chỉ tiêu. Việc giải quyết các vụ án, vụ việc kịp thời, xử lý đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Không có tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung có lỗi của kiểm sát viên. Đơn vị đã ban hành 7 yêu cầu khởi tố vụ án, 17 yêu cầu ra quyết định không khởi tố, 7 yêu cầu phục hồi tin báo tạm đình chỉ và 14 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm. Tiến hành số hóa 100% vụ án hình sự truy tố, sơ đồ tư duy 182 vụ án xét xử.

Với những thành tích đạt được, năm 2025, Viện KSND khu vực 10 được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng 2 bằng khen, nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tập thể Viện KSND khu vực 10 quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Phát huy những kết quả, năm 2026, Viện KSND khu vực 10 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, quyết tâm xây dựng đội ngũ kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu công tác.

Kim Liên