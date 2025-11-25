Tăng cường cảnh báo về tội phạm đánh bạc

Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm đánh bạc trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, từ sới bạc tự phát đến các trò chơi trực tuyến mang tính may rủi núp bóng giải trí. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, tối 14/8, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga (1980), trú tại khu Đoàn Kết, xã Sơn Lương, bắt quả tang 11 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi liêng và ba cây. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 31 triệu đồng cùng nhiều bộ bài tú lơ khơ và vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời thừa nhận Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 1985), trú tại khu Đoàn Kết và Nguyễn Hải Nam (sinh năm 2001), trú tại khu Trung Tâm - là 2 người đứng ra tổ chức đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hùng và Nam và tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Việc kịp thời triệt phá ổ nhóm tội phạm trên góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các đối tượng đánh bạc tại nhà Nguyễn Thị Nga trú tại khu Đoàn Kết, xã Sơn Lương bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ

Vào khoảng 00h10’ ngày 7/9, Công an xã Liên Sơn tiến hành kiểm tra nhà bà Hoàng Thị Xuyến (sinh năm 1965) trú tại xóm Đồng Lau phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng gồm Bùi Thị Nguyên (sinh năm 2000); Bùi Văn Tạo (sinh năm 1993); Nguyễn Thị Định (sinh năm 1970) cùng trú tại xóm Quê Sụ; Hoàng Công Tài (sinh năm 1986); Hoàng Thị Huệ (sinh năm 1987) cùng trú tại xóm Đồng Lau và Nguyễn Viết Năng (sinh năm 1988) trú tại thôn Tân Cờ, xã Mao Điền, TP Hải Phòng đang có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh liêng thu giữ số tiền trên 7,3 triệu đồng, 52 quân bài tú lơ khơ.

Công an xã Liên Sơn đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Bùi Văn Tạo, Nguyễn Thị Định, Hoàng Công Tài, hoàng Thị Huệ, Nguyễn Viết Năng. Ngày 15/9, Công an xã Liên Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Đây chỉ là 2 trong hàng trăm vụ đánh bạc trên địa bàn tỉnh mà lực lwongj Công an đã phát hiện và bắt giữ.

Trung tá Lê Thanh Liêm - Phó trưởng Công an xã Liên Sơn, cho biết: “Một số người cho rằng đánh bài vài trăm nghìn là ‘giải trí’, nhưng thực tế đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hơn nữa, khi thua nhiều, họ dễ dẫn tới vay nóng, nợ nần và gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.”

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm đánh bạc. Theo đó, đã tiến hành bắt giữ hàng trăm vụ, thu giữ số lượng lớn tang vật. Tính đến tháng 11, toàn tỉnh khởi tố 315 vụ/1.040 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các vụ án được điều tra mở rộng, truy xét cả những đối tượng cầm đầu, môi giới, cho vay để đánh bạc và người tham gia dưới hình thức trực tuyến.

Theo lực lượng công an, các đối tượng thường tổ chức đánh bạc với nhiều thủ đoạn tinh vi, như thuê nhà trọ, căn hộ chung cư để lập sới, bố trí người cảnh giới, hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ nhằm lôi kéo người chơi. Đáng chú ý, các hình thức cờ bạc trực tuyến ngày càng nở rộ, với giao diện được thiết kế hấp dẫn, lợi dụng tâm lý “đầu tư – kiếm lời nhanh” của nhiều người.

Đặc biệt, ngày càng nhiều website cờ bạc núp bóng trò chơi giải trí, tặng tiền thưởng ảo để kích thích người dùng tham gia. Khi đã sa vào, người chơi dễ bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần và hệ lụy xã hội. Nguyên nhân do sự phát triển mạnh của mạng xã hội và quảng cáo cá cược trá hình khiến người trẻ dễ bị lôi kéo, đặc biệt trong bối cảnh làm việc và giải trí trực tuyến ngày càng phổ biến.

Thực tế cho thấy, hệ lụy từ hành vi đánh bạc không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế mà còn dẫn đến đổ vỡ gia đình, mất an ninh trật tự và phát sinh các tội phạm khác như cho vay nặng lãi, trộm cắp, lừa đảo.

Công an xã Lương Sơn tuyên truyền các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn cảnh giác không để xảy ra tình trạng tổ chức đánh bạc tại nơi lưu trú

Trước tình hình đó, lực lượng công an đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ; xử lý nghiêm cả đường dây đánh bạc online lẫn các sới bạc truyền thống, cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc tham gia cờ bạc để người dân nhận biết và chủ động tố giác vi phạm.

Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các trò chơi mang tính ăn thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào; đề cao cảnh giác với các đường link, ứng dụng mời gọi “kiếm tiền nhanh” lan truyền trên mạng xã hội. Những cảnh báo này được kỳ vọng sẽ giúp người dân trong tỉnh nâng cao cảnh giác, tránh xa các hình thức cờ bạc, đặc biệt là cờ bạc trực tuyến vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro và đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Việc đấu tranh với tội phạm đánh bạc chỉ thực sự hiệu quả khi có sự chung tay của cộng đồng. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tránh xa các hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh.

Đinh Thắng