Công an xã An Nghĩa bám địa bàn, giữ vững an ninh trật tự

Sau sáp nhập, xã An Nghĩa có địa bàn rộng, dân cư đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT. Trước tình hình đó, lực lượng công an xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh giữ vững ANTT, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiều vụ việc được phát hiện, ngăn chặn từ sớm

Khoảng 23h ngày 23/8, Công an xã An Nghĩa nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự tại khu Thắng Lợi và khu Vai.

Trước đó, khoảng 19h, một nhóm hàng chục thanh, thiếu niên di chuyển trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (hướng từ khu Vai đến thôn Sỏi, xã An Nghĩa) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác. Hai bên dùng vỏ chai bia ném nhau tại khu vực ngã ba Sỏi, sau đó tiếp tục đuổi nhau đến gần quán Karaoke 3333 (khu Thắng Lợi) và dùng gạch đá tấn công, gây náo loạn khu vực. Một số đối tượng còn đập phá chiếc xe máy nhãn hiệu Wave không biển kiểm soát của anh Bùi Văn Hạo; rồi kéo nhau đến quán Karaoke Thiên Long (khu Thắng Lợi) tiếp tục ném gạch đá, làm mất an ninh trật tự.

Vụ ẩu đả khiến Nguyễn Hải Đăng (SN 2007) bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức; một xe máy bị hư hỏng nặng. Công an xã An Nghĩa đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Phòng PC02 Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Ngay trong đêm, Tổ công tác 191 phối hợp lực lượng chức năng truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định hơn chục đối tượng tham gia, chủ yếu là thanh, thiếu niên trú tại xã An Nghĩa, Thanh Cao, Lạc Thủy và một số địa bàn lân cận. Trước tính chất manh động của vụ việc, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Việc xử lý nhanh chóng đã nhận được sự đồng tình từ người dân.

Công an xã An Nghĩa thường xuyên xuống khu dân cư nắm tình hình ANTT

Theo thống kê của Công an xã An Nghĩa, tính đến tháng 11, trên địa bàn xảy ra 11 vụ việc liên quan ANTT. Trong đó, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 2 vụ cố ý gây thương tích, 4 vụ ma túy, 3 vụ đánh bạc, 1 vụ vô ý gây thương tích.

Không để “điểm nóng” phát sinh

Nhằm phòng ngừa tội phạm từ gốc, công an xã kết hợp cùng các đoàn thể, các thôn, khu dân cư, cơ quan, trường học tổ chức 19 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút gần 8.500 lượt người tham dự bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm địa bàn, đối tượng. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã. Nhiều người dân cho biết, so với trước đây, họ đã hiểu rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi của mình khi tham gia giữ gìn an ninh khu dân cư. Anh Nguyễn Xuân Đạt, thôn Đầm Đa chia sẻ: Những buổi tuyên truyền của công an xã giúp tôi hiểu rằng tố giác tội phạm không chỉ là nghĩa vụ mà còn bảo vệ chính gia đình mình. Nhận thức thay đổi nên bản thân tôi tự giác hơn, cũng nhắc nhở hàng xóm cùng làm. Trước đây nhiều người ngại va chạm nên có thấy chuyện lạ cũng im lặng. Giờ thì khác rồi, có số điện thoại của công an xã là chúng tôi báo ngay khi thấy người lạ mặt hay biểu hiện nghi vấn. Nhờ vậy mà nhiều vụ việc được ngăn chặn sớm.

Công an xã An Nghĩa tăng cường tuyên truyền pháp luật tại các trường học

Ngoài ra, Công an xã duy trì công tác tuần tra vũ trang tại các tuyến, địa bàn với 84 buổi trên 400 lượt cán bộ, chiến sỹ và tổ viên tổ ANTT cơ sở tham gia. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, Công an xã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động nhân dân cùng phòng ngừa, tấn công tội phạm. Theo đó, Công an xã đã tiếp nhận hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra và quản lý đối tượng. Hiện, xã duy trì hoạt động hiệu quả 4 mô hình tự quản về ANTT. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Công an xã hiện quản lý 30 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng (gồm 25 đối tượng án treo, 5 đối tượng cải tạo không giam giữ) và 21 đối tượng tù tha tái hòa nhập cộng đồng, thường xuyên gọi hỏi răn đe các đối tượng.

Thượng tá Lỗ Văn Tiến, Trưởng Công an xã An Nghĩa cho biết: Muốn giữ vững ANTT thì công an cơ sở phải bám địa bàn, gần dân nhất có thể. Chỉ khi dân tin, dân báo thì chúng tôi mới kịp thời xử lý. 70% vụ việc của xã được giải quyết ngay trong ngày nhờ tin báo từ người dân. Mục tiêu của chúng tôi là phát hiện sớm, xử lý từ gốc, không để hình thành ‘điểm nóng’. An ninh cơ sở vững thì người dân mới tập trung làm ăn, phát triển kinh tế.

Công an xã An Nghĩa vận động người dân giao nộp súng tự chế

Lực lượng Công an xã An Nghĩa đang ngày đêm bám sát địa bàn, thực sự trở thành “lá chắn” bảo vệ sự bình yên của người dân.

Đinh Thắng