Cẩn trọng trên mạng xã hội

Trong thời đại số, nơi mỗi chiếc điện thoại thông minh đều có thể trở thành một “tòa soạn mini”, việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi ấy lại kéo theo không ít hệ lụy, trong đó đáng lo ngại nhất là tình trạng đăng tải bình luận không đúng sự thật, đặc biệt là tình trạng lan truyền bình luận sai sự thật, thông tin xuyên tạc, thậm chí là chia sẻ nội dung phản động gây tác động tiêu cực đến xã hội không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân, tổ chức, thậm chí cả an ninh xã hội.

Ngày 10/11, Công an xã Lương Sơn phát hiện anh N.X.T, sinh năm 1992, trú tại xóm Trại Hòa, xã Liên Sơn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng bình luận có nội dung không đúng chuẩn mực, thiếu văn hóa trên Fanpage của Công an xã Lương Sơn.

Đồng thời phát hiện trên trang cá nhân cũng thường xuyên chia sẻ các bài viết có nội dung phản động, xuyên tạc, bôi nhọ nhân phẩm danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các video được tạo bằng công nghệ AI với thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Ngày 13/11, Tổ An ninh Công an xã Lương Sơn đã tiến hành mời anh N.X.T đến trụ sở để xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh N.X.T đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, do quá trình sử dụng mạng xã hội còn thiếu hiểu biết, hạn chế trong chọn lọc thông tin, thiếu nhận thức về luật An ninh mạng nên đã dẫn đến việc đăng tải bình luận gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an; chia sẻ video, clip có nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi được lực lượng Công an giáo dục, tuyên truyền một số nội dung của luật An ninh mạng, anh N.X.T đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải, chia sẻ và cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an xã Lương Sơn làm việc với anh N.X.T về hành vi đăng tải bình luận không đúng trên mạng xã hội

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, Công an xã Lương Sơn ra Quyết định xử phạt VPHC đối với anh N.X.T với mức phạt tiền 7.5 triệu đồng.

Qua vụ việc này, Công an xã Lương Sơn đề nghị người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội cần nâng cao kiến thức về luật An ninh mạng, có ý thức chọn lọc thông tin, không chia sẻ, đăng tải các nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.

Theo ghi nhận từ nhiều cơ quan quản lý, không ít trường hợp người dùng mạng xã hội đã bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. Thế nhưng, thực tế cho thấy, chế tài chỉ là biện pháp sau cùng. Điều quan trọng hơn là nâng cao ý thức người dùng trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin.

Cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo rằng việc chia sẻ các bài viết có nội dung phản động, sai sự thật không chỉ tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, mà còn có thể đẩy người dùng vào vòng xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính tùy theo mức độ.

Thượng tá Nguyễn Quang Hòa – Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh nhấn mạnh: “Hành vi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, phản động trên mạng xã hội không phải là hành vi “vô thưởng vô phạt”. Mỗi lượt chia sẻ đều góp phần gia tăng mức độ lan truyền của thông tin độc hại.

Người dùng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm với hành vi chia sẻ của mình, kể cả khi họ không phải là người tạo ra nội dung đó. để ngăn chặn tình trạng đăng tải thông tin sai lệch, cần tăng cường kiểm tra, giám sát nội dung trên không gian mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dùng. Việc áp dụng nghiêm chế tài xử phạt chính là “lời cảnh báo rõ ràng nhất” để răn đe các hành vi vi phạm".

Công an xã Dũng Tiến tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho học sinh Trường TH&THCS Nuông Dắm

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, nhiều trường hợp đã bị xử phạt vì đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, bao gồm cả những bài viết xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội, vu khống cá nhân hoặc kích động chống phá. Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi phát tán thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận có thể bị phạt tiền, buộc gỡ bỏ thông tin, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong bối cảnh mạng xã hội tiếp tục trở thành một phần không thể thiếu của đời sống, việc ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là biểu hiện của văn hóa và ý thức công dân. Bởi một môi trường thông tin lành mạnh chỉ có thể được xây dựng khi mỗi người đều trở thành một “người gác cổng” tỉnh táo cho chính những gì mình chia sẻ, bình luận, đăng tải.

Đinh Thắng