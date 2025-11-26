Hội nghị Đại biểu các tổ chức quần chúng giai đoạn 2025-2030 thành công tốt đẹp

Ngày 26/11, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị Đại biểu các tổ chức quần chúng giai đoạn 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Phạm Đức Duyên – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Trần Văn Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Đại tá Khổng Đình Tám – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Cùng tham dự hội nghị còn có đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng, thủ trưởng các cơ quan Quân khu và 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tổ chức quần chúng trong toàn Quân khu.

Trung tướng Phạm Đức Duyên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Cục Chính trị Quân khu khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, hoạt động của các tổ chức quần chúng trong LLVT Quân khu đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nội dung, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, tích cực rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, đóng góp thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là phong trào thanh niên quân đội được triển khai toàn diện với nhiều giải pháp mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy. Kết quả kiểm tra hằng năm, 100% đơn vị hoàn thành chương trình huấn luyện; trong đó 85,78% đạt khá, giỏi. Nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Quân khu như: “Tuần huấn luyện kiểu mẫu”, “Chi đoàn không vi phạm kỷ luật”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”.

Trung tướng Phạm Đức Duyên tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Hoạt động của phụ nữ LLVT Quân khu tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều dấu ấn nổi bật. Các cấp Hội phụ nữ chủ động tham mưu, đề xuất nhiều mô hình, công trình thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh. Trong 5 năm, toàn Quân khu triển khai hơn 60 công trình, phần việc phụ nữ; hoàn thành 450 công trình do phụ nữ đảm nhiệm, thu hút gần 10 nghìn lượt hội viên tham gia. Có 12 tập thể, 36 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị khen thưởng; 62 tập thể và 169 cá nhân được Quân khu khen thưởng; 314 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Lãnh đạo các cơ quan Tổng cục Chính trị tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Ở lĩnh vực công đoàn, phong trào thi đua trong đội ngũ đoàn viên tiếp tục duy trì nền nếp, tập trung vào nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn lao động. Trong phong trào thi đua, toàn Quân khu có 3 tập thể và 6 cá nhân được Tổng cục Chính trị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 8 tập thể và 45 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng.

Các đại biểu tham quan trưng bày tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quần chúng; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đưa nội dung công tác quần chúng vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm và thường xuyên theo dõi, chỉ đạo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí nhấn mạnh, việc quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, tay nghề cao; gắn với xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương thức hoạt động của các tổ chức quần chúng; tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội địa phương, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, đồng chí yêu cầu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quần chúng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm; đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, lan tỏa cách làm hay, mô hình hiệu quả, gắn với quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật; kịp thời khắc phục các khâu yếu, mặt yếu trong công tác quần chúng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác quần chúng của Quân khu giai đoạn 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030; đồng thời tham gia ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đoàn, Phụ nữ, Công đoàn Quân đội và toàn quốc.

Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định đoàn đại biểu gồm 30 đồng chí dự đại hội cấp trên (Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn) và thông qua chương trình hành động của các tổ chức quần chúng Quân khu giai đoạn 2025 – 2030.

Huy Thắng