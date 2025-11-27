Hạn chế vi phạm pháp luật từ mô hình “4 an toàn”

Từ năm 2019, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và bệnh viện triển khai xây dựng mô hình “4 an toàn về an ninh, trật tự”. Đây là mô hình mang tính tổng hợp, tác động trực tiếp đến môi trường làm việc, học tập và sinh hoạt của người dân, từ đó hình thành nền tảng bền vững cho công tác phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở.

Mô hình “4 an toàn” được triển khai với bốn nội dung trọng tâm: An toàn về khuôn viên, địa bàn; an toàn về người; an toàn về tài sản; và an toàn trong các hoạt động thường xuyên. Ngay từ những ngày đầu thực hiện, mô hình đã thu hút sự tham gia của 125 cơ quan, 211 cơ sở giáo dục và 1.327 doanh nghiệp. Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự đã giúp cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, tự bảo vệ tài sản và giữ gìn an toàn cho chính mình.

Mô hình “4 an toàn” đã và đang được triển khai hiệu quả tại các trường học trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Từ năm 2019, Trường THPT Bình Xuyên bắt đầu xây dựng và triển khai mô hình “4 an toàn” về ANTT. Thông qua hoạt động mô hình, nhà trường duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền pháp luật, trang bị kiến thức về phòng chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn mạng và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng cho học sinh. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt toàn trường, hỗ trợ kiểm soát, phòng ngừa và cung cấp thông tin kịp thời khi xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Việc thực hiện nghiêm mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” cũng góp phần hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông trong học sinh. Nhờ đó, môi trường giáo dục tại trường THPT Bình Xuyên luôn ổn định, an toàn, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh yên tâm dạy tốt, học tốt.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự do lượng người ra vào lớn, mô hình “4 an toàn” càng phát huy rõ hiệu quả. Bệnh viện tổ chức lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại hành lang, lối đi; xây dựng bãi gửi xe hiện đại với kiểm soát tự động, tường bao kiên cố nhằm ngăn chặn kẻ gian đột nhập trộm cắp. Khi xuất hiện sự cố, lực lượng bảo vệ nhanh chóng có mặt xử lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương đối với những vụ việc phức tạp.

Việc đổi mới phong cách phục vụ bệnh nhân, giảm tối đa mâu thuẫn giữa người bệnh và nhân viên y tế cũng góp phần quan trọng giảm nguy cơ xung đột, bảo đảm an ninh bệnh viện. Nhờ đó, Bệnh viện đa khoa Phúc Yên nhiều năm liền giữ được môi trường khám chữa bệnh an toàn, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Mô hình “4 an toàn” góp phần hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu vi phạm pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, từ năm 2022 đến nay, mô hình “4 an toàn” tiếp tục được nhân rộng lên 810 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Sự lan tỏa rộng khắp của mô hình là minh chứng cho nhận thức ngày càng sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các đơn vị về vai trò của an ninh, trật tự đối với sự ổn định và phát triển của mỗi tổ chức. Hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của mô hình luôn được lồng ghép với việc phổ biến giáo dục pháp luật, giúp cán bộ và người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an ninh, trật tự.

Kết quả đạt được trong thời gian triển khai mô hình là rất đáng ghi nhận. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp lực lượng công an giải quyết 1.350 vụ việc phát sinh; ngăn chặn 21 vụ đình công, lãn công trong các khu công nghiệp; quản lý, giáo dục 58 học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật, giúp các em không bỏ học và chấp hành tốt quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn 12 vụ gây rối an ninh trật tự tại bệnh viện và trung tâm y tế. Hiệu quả thiết thực đó đã được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) ghi nhận là mô hình hay, sáng tạo và thông báo kinh nghiệm trên toàn quốc.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục rà soát, lập danh sách cơ quan, doanh nghiệp, trường học và bệnh viện theo phân cấp quản lý để triển khai mô hình “4 an toàn” ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Mô hình không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở mà còn củng cố sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thành công môi trường sống, làm việc, học tập an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Lê Minh